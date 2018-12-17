Умер бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник (1)

NewsOboz 2018.12.17 02:09
16 декабря, в клинике "Феофания" умер бывший ректор налоговой академии,
нардеп трех созыва Петр Мельник.
О смерти Мельника сообщили друзья его семьи, передает NewsOboz.org со
ссылкой на Gazeta.ua.
Как отмечается, Мельник умер от двусторонней пневмонии в клинике "Феофания".
Данные о смерти Мельника подтверждает портал "Правда Ирпеня" и юрист Игорь
Черезов.
Напомним, летом 2013 года Мельника задерживали на взятки за поступление в
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