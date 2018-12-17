Умер бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник (1)

NewsOboz 2018.12.17 02:09

16 декабря, в клинике "Феофания" умер бывший ректор налоговой академии, нардеп трех созыва Петр Мельник. О смерти Мельника сообщили друзья его семьи, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua. Как отмечается, Мельник умер от двусторонней пневмонии в клинике "Феофания". Данные о смерти Мельника подтверждает портал "Правда Ирпеня" и юрист Игорь Черезов. Напомним, летом 2013 года Мельника задерживали на взятки за поступление в