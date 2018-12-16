В Киеве подполковник СБУ устроил стрельбу, а затем похитил авто у таксиста: фото (1)

Vector News 2018.12.16 16:16

В воскресенье утром, 16 декабря, в Киеве в результате споров с таксистом пассажир начал угрожать водителю оружием, а затем похитил его автомобиль. Правонарушителем оказался подполковник СБУ. Об этом сообщает "ДТП Киев" со ссылкой на правоохранительные органы. Читайте также: В Киеве будут судить пенсионерку, которая из травмата подстрелила девушку Водитель службы такси "Экспресс" - гражданин РФ Владимир Ларшин - сообщил