В Киеве подполковник СБУ устроил стрельбу, а затем похитил авто у таксиста: фото (1)

Vector News 2018.12.16 16:16
В воскресенье утром, 16 декабря, в Киеве в результате споров с таксистом
пассажир начал угрожать водителю оружием, а затем похитил его автомобиль.
Правонарушителем оказался подполковник СБУ.
Об этом сообщает "ДТП Киев" со ссылкой на правоохранительные органы.
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Водитель службы такси "Экспресс" - гражданин РФ Владимир Ларшин - сообщил
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, Украина