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Фокус: Украина

В Киеве подполковник СБУ устроил стрельбу, а затем похитил авто у таксиста: фото (1)

Vector News 2018.12.16 16:16
В воскресенье утром, 16 декабря, в Киеве в результате споров с таксистом пассажир начал угрожать водителю оружием, а затем похитил его автомобиль. Правонарушителем оказался подполковник СБУ. Об этом сообщает "ДТП Киев" со ссылкой на правоохранительные органы. Читайте также: В Киеве будут судить пенсионерку, которая из травмата подстрелила девушку Водитель службы такси "Экспресс" - гражданин РФ Владимир Ларшин - сообщил
ПОДПОЛКОВНИК, ТАКСИСТ, ПИСТОЛЕТ, ТАКСИ, КИЕВ, ИНФОРМАТОР, Киев, Украина
2018.12.17 (1)

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