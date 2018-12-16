Пограничник Евгений Колесник, пропавший 16 декабря на границе с Молдовой, мертв - громкие подробности (1)

Dialog.ua 2018.12.16 17:32
23-летнего пограничника нашли мертвым после нескольких часов поисков.
Он исчез утром 16 декабря на Одесчине. ЧП произошло на границе с Молдовой,
передает "Диалог.UA".
После поисков пропавшего Евгения Колесника он был найден мертвым.
Помощник главы пограничной службы Украины Олег Слободян написал в Facebook,
что по предварительным данным причиной возможного суицида могли стать
семейные проблемы инспектора погранслужбы.
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