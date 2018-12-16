Пограничник Евгений Колесник, пропавший 16 декабря на границе с Молдовой, мертв - громкие подробности (1)

Dialog.ua 2018.12.16 17:32

23-летнего пограничника нашли мертвым после нескольких часов поисков. Он исчез утром 16 декабря на Одесчине. ЧП произошло на границе с Молдовой, передает "Диалог.UA". После поисков пропавшего Евгения Колесника он был найден мертвым. Помощник главы пограничной службы Украины Олег Слободян написал в Facebook, что по предварительным данным причиной возможного суицида могли стать семейные проблемы инспектора погранслужбы.