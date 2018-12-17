Мощный взрыв в японском ресторане: пострадали более 40 человек (8)

УкропNews.com 2018.12.16 22:45

, , , . В одном из ресторанов города Саппоро на японском острове Хоккайдо вечером в воскресенье, 16 декабря, прогремел взрыв.В результате ранения получили более 40 человек, сообщает dw.com со ссылкой на информагентства Японии. Пострадавших, один из которых находится в критическом состоянии, доставили в местные больницы. Инцидент произошел около 20.30 по местному времени (13.30 по Киеву). Причины и обстоятельства происшествия выясняются.