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Фокус: Украина

Украинские военные инженеры отправились в Косово (28)

УП Європейська правда 2018.12.17 08:31
Понедельник, 17 декабря 2018, 07:59 Украинские военные инженеры отправились в Косово для выполнения задач в составе многонациональных сил KFOR. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. В течение следующих полгода подразделение украинских военных инженеров будет выполнять задачи по разминированию и налаживанию инфраструктуры в составе многонациональных сил KFOR в Косово. Отбор к национальному контингенту был очень тщательным, заявили в
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2018.12.17 (28)

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