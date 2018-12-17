Украинские военные инженеры отправились в Косово (28)

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- Украинские военные отправились в Косово : УРА-Информ 10:54
- Военные из Украины отправились разминировать Косово : Источник.info 10:45
- Военные ВСУ отправились в Косово на фоне напряжения на Балканах : Новости Луганска 10:20
- Военные ВСУ отправились в Косово на фоне напряжения на Балканах : Vector News 10:18
- Военные ВСУ отправились в Косово на фоне напряжения на Балканах : Новини онлайн 24 10:09
- Украинские саперы отправились в Косово : Николаевские Известия 09:46
- Украинских военных саперов отправили помогать в Косово на полгода : NewsOne 09:39
- Украинские военные инженеры отправились на разминирование Косово : LB.ua 09:37
- Украинские военные инженеры отправились в Косово : Гордон 09:35
- Украинских военных отправили разминировать Косово : Еспресо TV 09:34
- Военные инженеры Украины отправились в Косово : DsNews 09:33
- Подразделение ВСУ направляется в Косово - фото : Realist.online 09:29
- Украинские военные инженеры отправились в Косово : Vector News 09:17
- Украинские военные отправились в Косово : Вибори в Україні та світі 09:17
- Украинские военнослужащие отправились в Косово : Слово і Діло 09:12
- Украинские военные отправились в Косово : Bigmir)net Новости 09:09
- Украина отправила саперов в Косово : Інформатор.news 09:06
- Украинские военные инженеры отправились в Косово : Фокус 09:04
- Украина отправила на разминирование Косово подразделение саперов : Страна.ua 08:32
- Украинские военные инженеры отправились в Косово : УП Європейська правда 08:31
- Украинские военные инженеры отправились в Косово : Українська правда 08:11
- Украинские военные инженеры отправились в Косово : Вечерние Вести 07:01
- Украинские военные отправились разминировать Косово : Комсомольская Правда в Украине 06:31
- Украинские военнослужащие вошли в состав KFOR : Телеграф.com.ua 05:13
- Украинские военнослужащие отправились в Косово : Интерфакс-Україна 05:06
- Украинские военнослужащие едут в Косово : Vector News 02:16