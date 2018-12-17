Украинские военные инженеры отправились в Косово (28)

УП Європейська правда 2018.12.17 08:31

Понедельник, 17 декабря 2018, 07:59 Украинские военные инженеры отправились в Косово для выполнения задач в составе многонациональных сил KFOR. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. В течение следующих полгода подразделение украинских военных инженеров будет выполнять задачи по разминированию и налаживанию инфраструктуры в составе многонациональных сил KFOR в Косово. Отбор к национальному контингенту был очень тщательным, заявили в