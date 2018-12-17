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Фокус: Украина

В Германии заявили, что не желают отказываться от "Северного потока-2" (20)

Телеканал новин "24" 2018.12.17 07:30
Петер Альтмаер / Фото из открытых источников Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил о том, что отказ от строительства газопровода "Северный поток-2" не уменьшит зависимости от поставок газа из России. Об этом сообщило издание "Радио Свобода". Мы не уменьшим зависимости от России тем, что взорвем такой проект, как "Северный поток-2", а затем будем получать российский же газ из других
ПОТОК, ПЕТЕР, ГАЗОПРОВОД, ТРАНЗИТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОСОЛ, Украина, Россия, Германия, США, Москва, Киев
2018.12.17 (20)

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