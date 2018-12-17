В Германии заявили, что не желают отказываться от "Северного потока-2" (20)

2018.12.17 (20)2018.12.16 (8) →
- Немецкий министр рассказал, почему в ФРГ не откажутся от "Северного потока-2" : Главред 09:05
- Назвали главное условие строительства "Северного потока-2" : Экономические новости 09:03
- В правительстве Германии не собираются отказываться от "Северного потока-2" : Информационное Сопротивление 08:42
- Для Путина Украина стала костью в горле "Северного потока-2" : From-UA.com 08:34
- ФРГ назвала условие для строительства "Северного потока - 2" : Диванная Сотня 08:33
- Путин потерпел серьезное поражение в строительстве "Северного потока - 2" : FinOboz 08:33
- Франция назвала условие для строительства "Северного потока - 2" : Диванная Сотня 08:03
- Путин потерпел серьезное поражение в строительстве "Северного потока - 2" : УкрОП.org 07:53
- Германия назвала главное условие для продолжения строительства "Северного потока-2" : UA.news 07:44
- Франция назвала условие для строительства "Северного потока - 2" : Главное 07:35
- В Германии заявили, что не желают отказываться от "Северного потока-2" : Телеканал новин "24" 07:30
- Путин потерпел серьезное поражение в строительстве "Северного потока - 2" : ReplyUA.net 07:29
- "Северный поток-2" должен сохранить интересы Украины по транзиту газа из РФ - немецкий министр : Онлайн-видання Київська газета 06:38
- Министр экономики Германии поддерживает Северный поток-2 : Gazeta.ua 06:35
- Путин - явно не стратег: глава РФ снова проиграл в вопросе запуска "Северного потока-2" : Факты 06:31
- В Германии назвали условия для строительства "Северного потока-2" : Подробности.ua 04:40
- Министр экономики Германии заявил о нежелании отказываться от Северного потока-2 : Новое Время Бизнес 04:40
- "Северный поток-2" должен сохранить интересы Украины по транзиту газа из РФ - немецкий министр : Сегодня.ua 03:42
- В ФРГ назвали условия для строительства "Северного потока-2" : РБК-Україна 00:41
- Не хотел бы просто следовать призывам со стороны США и партии ХДС о прекращении строительства "Северного потока-2", - министр экономики ФРГ Альтмайер : УкропNews.com 00:15