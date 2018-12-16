Медведчук является представителем Путина и с мая не принимает участия в переговорах в Минске - Порошенко (2)

ТСН.ua 2018.12.16 17:44
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что представитель Украины в
гуманитарной подгруппе по Донбассу, председатель политсовета партии "За
жизнь" Виктор Медведчук еще с мая не принимает участия в Минских
переговорах.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции по случаю образования единой
Православной Церкви Украины.
Порошенко подчеркнул, что не скрывает того, что Медведчук на переговорах
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