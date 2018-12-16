Медведчук является представителем Путина и с мая не принимает участия в переговорах в Минске - Порошенко (2)

ТСН.ua 2018.12.16 17:44

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу, председатель политсовета партии "За жизнь" Виктор Медведчук еще с мая не принимает участия в Минских переговорах. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по случаю образования единой Православной Церкви Украины. Порошенко подчеркнул, что не скрывает того, что Медведчук на переговорах