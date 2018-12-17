Правительство США может приостановить работу из-за разногласий относительно границы с Мексикой - СМИ (26)

Зеркало недели. Украина 2018.12.17 09:17

Белый дом и некоторые федеральные ведомства могут приостановить работу уже на этой неделе. Для продолжения работы демократы и республиканцы должны достигнуть понимания в вопросе о безопасности границы ╘ dw.com Белый дом и ряд федеральных ведомств США начали подготовку к возможной приостановке работы правительства, которая может произойти из-за непонимания между демократами и республиканцами по вопросу безопасности