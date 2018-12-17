Правительство США может приостановить работу из-за разногласий относительно границы с Мексикой - СМИ (26)

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- СМИ: правительство США на грани прекращения работы : Bigmir)net Новости 09:39
- Стена с Мексикой. Белый дом в США может приостановить работу : Інформатор.news 09:36
- Белый дом начал подготовку к остановке работы правительства - Washington Post : Хвиля 09:36
- Белый дом заранее начал подготовку к остановке работы правительства, - СМИ : Фокус 09:34
- Белый дом готовится к приостановке работы федерального правительства : the Экономист 09:28
- В Белом доме начали подготовку к остановке работы правительства - СМИ : DailyUA 09:23
- Правительство США может приостановить работу из-за разногласий относительно границы с Мексикой - СМИ : Зеркало недели. Украина 09:17
- СМИ: Белый дом готовится приостановить работу правительства США из-за спора по границе : NewsOne 09:09
- Администрация Трампа начала подготовку к остановке работы правительства, - СМИ : DsNews 09:03
- Белый дом в США может приостановить работу. В чем причина споров? : Экономические новости 09:03
- В США могут приостановить работу правительства : УРА-Информ 08:53
- Белый дом начал подготовку к остановке работы правительства, - Washington Post : РБК-Україна 08:41
- Белый дом в США может приостановить работу: что случилось : Обозреватель 08:40
- Белый дом может приостановить работу правительства из-за разногласий по границе с Мексикой - СМИ : Українська правда 07:40
- В США готовятся к приостановке работы правительства - СМИ : ЛІГАБізнесІнформ 07:38
- Белый дом может приостановить работу правительства из-за разногласий по границе с Мексикой - СМИ : Vector News 07:16
- В Белом доме начали подготовку к остановке работы правительства, - The Washington Post : Телеканал новин "24" 07:00
- Белый дом готовится к приостановке работы : Gazeta.ua 06:05
- Белый дом может приостановить работу правительства из-за споров о границе с Мексикой : ТСН.ua 05:14
- В Белом доме начали подготовку к остановке работы правительства - СМИ : Новое Время 05:10
- В США готовятся к приостановке работы правительства : Телеграф.com.ua 04:13
- В Белом доме США готовятся к приостановке работы правительства : Сегодня.ua 04:12
- В Белом доме США готовятся к приостановке работы правительства из-за споров о границе : Интерфакс-Україна 03:36
- СМИ узнали о подготовке Белого дома к прекращению работы правительства : Українські національні новини 00:18
- СМИ узнали о подготовке Белого дома к прекращению работы правительства : ПрессОрг24 00:17