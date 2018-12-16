Порошенко рассказал об условиях продления военного положения в Украине (2)

FinOboz 2018.12.16 23:33

16.12.18, 21:53 | Новости > Дайджест Порошенко рассказал об условиях продления военного положения в Украине Судебно-Юридическая Газета Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции со представителями СМИ 16 декабря ответил на вопрос о военном положении в 10 областях Украины. По словам украинского лидера, если не будет полномасштабной атаки со стороны России, необходимости продлевать военное положение в стране не