Порошенко рассказал об условиях продления военного положения в Украине (2)

FinOboz 2018.12.16 23:33
16.12.18, 21:53 | Новости > Дайджест Порошенко рассказал об условиях
продления военного положения в Украине Судебно-Юридическая Газета
Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции со представителями
СМИ 16 декабря ответил на вопрос о военном положении в 10 областях Украины.
По словам украинского лидера, если не будет полномасштабной атаки со
стороны России, необходимости продлевать военное положение в стране не
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