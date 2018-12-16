Порошенко призвал проверить всех госслужащих на наличие родственников с гражданством РФ (8)

2018.12.17 (8)2018.12.16 (38) →
- Порошенко поручил проверить госслужащих на связи с РФ : РБК-Україна 01:41
- Обзор прессы: Порошенко дал СБУ указание проверить госслужащих, у которых могут быть родственники с российским гражданством : Голос Правди 01:37
- СБУ проверит родственников украинских силовиков на наличие российского гражданства : Вибори в Україні та світі 01:16
- В Украине госслужащих проверят на наличие родственников с гражданством РФ : Местные вести 01:10
- Порошенко поручил СБУ проверить чиновников на наличие родственников с гражданством РФ : Інформатор.news 01:06
- СБУ проверит госслужащих с родственниками в Крыму : Kherson.life 00:50
- СБУ проведет проверку госслужащих, родственники которых - в Крыму : Новини онлайн 24 00:39
- СБУ проверит госслужащих с родственниками в Крыму : Шиповник.ua 00:36