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Фокус: Украина

Порошенко призвал проверить всех госслужащих на наличие родственников с гражданством РФ (8)

LB.ua 2018.12.16 19:37
Особое внимание - силовикам. Фото: Макс Левин Президент Петр Порошенко обратился к главе СБУ Василию Грицаку с тем, чтобы Департамент контрразведки спецслужбы проверил государственных служащих на предмет наличия родственников с российским гражданском. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в воскресенье в Киеве, отвечая на вопрос об установлении СБУ факта российского гражданства у первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
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2018.12.17 (8)

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