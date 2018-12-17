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Фокус: Украина

Движение скоростного трамвая в Киеве ограничено еще на день (20)

Фокус 2018.12.17 08:04
Фото: informator.news Не успели с ремонтом 17.12.18 Сегодня, 17 декабря, в Киеве ограничат движение скоростного трамвая еще на день в связи с продолжением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса". Как стало известно, ограничение движения скоростного трамвая по Борщаговской линии связано с выполнением планового ремонтом колеи. Ранее в ведомстве информировали о том, что за выходные планируют
ТРАМВАЙ, АВТОБУС, МАРШРУТ, КИЕВ, РЕМОНТ, БОРЩАГОВКА, Киевпастранс, Киев, Украина
2018.12.17 (20)

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