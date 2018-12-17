Движение скоростного трамвая в Киеве ограничено еще на день (20)

2018.12.17 (20)2018.12.16 (9) →
- В Киеве сегодня популярный трамвай не вышел на маршрут : Соцпортал 09:39
- Скоростную линию трамвая на Борщаговке будут ремонтировать на день дольше : Контракты.ua 09:37
- Идет ремонт: в Киеве ограничили движение трамваев : Hyser 09:36
- В Киеве продлили ремонт линии скоростного трамвая : Аргументы и Факты Украина 09:08
- Ремонт скоростного трамвая продлили на день : Наш Киев 09:05
- На столичной Борщаговке продлили ремонт трамвайной линии : ForUm 08:34
- Будь в курсе: сегодня в Киеве трамваи No1 не вышли на маршрут : Vgorode.ua 08:18
- Ограничение движения скоростного трамвая продлили до вторника : #Буквы 08:18
- Движение скоростного трамвая в Киеве ограничено еще на день : Фокус 08:04
- В Киеве продлили ремонт линии скоростного трамвая : Слово і Діло 07:42
- В Киеве продлили ремонт Борщаговской линии скоростного трамвая : NewsOne 07:39
- В Киеве продлили ремонт линии скоростного трамвая : Bigmir)net Новости 05:39
- В Киеве продлили сроки работы на первой линии трамвая : Gazeta.ua 05:35
- В Киеве продлен ремонт линии скоростного трамвая на Борщаговку : 112.ua 03:30
- Ремонт линии скоростного трамвая в Киеве будет продлен : Телеграф.com.ua 01:43
- Скоростной трамвай на Борщаговке будут ремонтировать на день дольше : Сегодня.ua 01:42
- В Киеве продлили ремонт скоростного трамвая : Новое Время 01:10
- В Киеве на Борщаговской трамвайной линии продлили ремонт на один день : Информатор 00:44
- В Киеве продлен ремонт линии скоростного трамвая : Интерфакс-Україна 00:36