Движение скоростного трамвая в Киеве ограничено еще на день (20)

Фокус 2018.12.17 08:04

Фото: informator.news Не успели с ремонтом 17.12.18 Сегодня, 17 декабря, в Киеве ограничат движение скоростного трамвая еще на день в связи с продолжением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса". Как стало известно, ограничение движения скоростного трамвая по Борщаговской линии связано с выполнением планового ремонтом колеи. Ранее в ведомстве информировали о том, что за выходные планируют