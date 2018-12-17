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Фокус: Украина

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал две гаубицы "Гиацинт" на Луганщине, - пресс-центр ООС (14)

UAZMI 2018.12.16 21:44
Цензор.НЕТ 2018-12-16 21:15 По данным отчета СММ ОБСЕ, БПЛА дальнего радиуса действия 13 декабря зафиксировал две буксируемые гаубицы (2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм) вблизи населенного пункта Новое западнее Луганска, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС. "Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной
ГАУБИЦА, ОТВОД, ВООРУЖЕНИЕ, ГИАЦИНТ, ЛУГАНСК, РАДИУС, Луганск, Россия, Минск, Украина
2018.12.17 (14)

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