Беспилотник ОБСЕ зафиксировал две гаубицы "Гиацинт" на Луганщине, - пресс-центр ООС (14)

UAZMI 2018.12.16 21:44

Цензор.НЕТ 2018-12-16 21:15 По данным отчета СММ ОБСЕ, БПЛА дальнего радиуса действия 13 декабря зафиксировал две буксируемые гаубицы (2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм) вблизи населенного пункта Новое западнее Луганска, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС. "Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной