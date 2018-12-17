Возле греческой телестудии взорвалась бомба (35)

РИА Мелитополь 2018.12.17 11:31

Возле здания частного греческого телеканала Skai в окрестностях Афин в понедельник, 17 декабря, взорвалась бомба, сообщает АР. Однако, от взрыва никто не пострадал. "Рано утром в понедельник возле здания частного греческого телеканала Skai произошел взрыв бомбы, причинивший большой ущерб, однако никто не пострадал", - говорится в сообщении. В результате взрыва в здании были разбиты окна и поврежден фасад. Близлежащие жилые дома и машины также были повреждены.