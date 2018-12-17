Торецк и ещё 3 населенных пункта остались без водоснабжения (53)

112.ua 2018.12.17 10:00

Без питьевой воды почти 43 тысячи человек 09:37 17.12.2018 Из открытых источников Города Торецк и Железное, а также поселки Северный и Южный остались без водоснабжения из-за аварии на центральном водопроводе "Горловка -Торецк". Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины. Как сообщается, вечером 16 декабря была получена информация о том, что на водопроводе "Горловка - Торецк" увеличиваются потери воды.