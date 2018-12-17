Число погибших от обрушения крыши на заводе в Подмосковье возросло до трех человек (52)

УНИАН 2018.12.17 11:03

Причиной обрушения могло стать нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. В результате обрушения крыши здания на заводе в Подмосковье погибли три человека / Mash В результате обрушения крыши производственного здания в городе Дзержинский Московской области погибли три человека, их тела извлекли из-под завалов. Читайте такжеПод Черновцами школьник, катаясь на санках, влетел в бетонную ограду - ребенок скончался в больнице