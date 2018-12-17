Число погибших от обрушения крыши на заводе в Подмосковье возросло до трех человек (52)

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- В Подмосковье обрушилась кровля завода: один погибший, пятеро "тяжелых" раненых : Times.dn.ua 12:47
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- В Подмосковье обрушилась кровля завода: один погибший, пятеро "тяжелых" раненых : ОстроВ 11:40
- Появилось шокирующее видео обрушения крыши на российском заводе : NewsOne 11:39
- Обрушение крыши завода попало на видео : Bigmir)net Новости 11:39
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- В России обрушилась крыша завода: есть погибшие : GuildHall 11:36
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- Появилось видео смертельного обрушения крыши на заводе в России: число жертв выросло : Апостроф 11:30
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- В Подмосковье крыша завалила людей на заводе: шокирующее видео с места ЧП : Обозреватель 11:10
- На заводе в России произошло обрушение крыши, есть погибшие и пострадавшие - видео : Новое Время 11:10
- В России на заводе обрушилась крыша. Первые фото с места ЧП : NewsOne 11:09
- Производственное здание обрушилось в Подмосковье, под завалами есть люди : "Наша газета" (Луганск) 11:05
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