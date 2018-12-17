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Рада хочет продлить мораторий на продажу земли - Парубий (54)

Argumentua.life 2018.12.17 14:30
цей матеріал доступний українською 14:00, 17 декабря 2018 Агро 38 Вопрос моратория на продажу земли депутаты должны включить в повестку дня 18 декабря. Иллюстрация REUTERS Народные депутаты рассмотрят блок вопросов о продлении моратория на продажу земель 20 декабря. Гройсман рассказал, сколько будет действовать мораторий на продажу сельхозземель Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
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