Рада хочет продлить мораторий на продажу земли - Парубий (54)

Argumentua.life 2018.12.17 14:30

цей матеріал доступний українською 14:00, 17 декабря 2018 Агро 38 Вопрос моратория на продажу земли депутаты должны включить в повестку дня 18 декабря. Иллюстрация REUTERS Народные депутаты рассмотрят блок вопросов о продлении моратория на продажу земель 20 декабря. Гройсман рассказал, сколько будет действовать мораторий на продажу сельхозземель Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия.