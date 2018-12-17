Рада хочет продлить мораторий на продажу земли - Парубий (54)

- Рада планирует на этой неделе продлить мораторий на продажу земли : Fin.org.ua 15:46
- Рада хочет продлить мораторий на продажу земли - Парубий : УкропNews.com 15:46
- В Раде призвали продлить мораторий на продажу земли : Сегодня.ua 15:42
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- Рада планирует на этой неделе продлить мораторий на продажу земли : Укрудпром 15:15
- В парламенте опять поднимут вопрос о моратории на землю : Maanimo 15:08
- Землю продавать не будут: Рада рассмотрит продление моратория - Парубий : Контракты.ua 14:37
- Парубий озвучил план работы парламента на последнюю неделю года : Gazeta.ua 14:35
- Рада хочет продлить мораторий на продажу земли - Парубий : УНИАН 14:18
- В четверг Рада рассмотрит продление моратория на продажу земли : Vector News 14:17
- Парубий уточнил, когда Рада продлит мораторий на продажу земли : Аргументы и Факты Украина 14:08
- Рада планирует продлить мораторий на продажу земли - Парубий : УП: Економічна правда 14:04
- Парубий рассказал, когда ВР продолжит мораторий на продажу земли : Слово і Діло 13:42
- Мораторий на продажу с/х земель рассмотрят в ближайшие дни : Hubs 13:40
- Парубий назвал дату возможного продления земельного моратория : ЛІГАБізнесІнформ 13:38
- Рада продлит мораторий на продажу земли в четверг - Парубий : FinOboz 13:33
- На последней сессии года Рада рассмотрит законопроекты о нацбезопасности и моратория на землю : Електронні Вісті 13:30
- Рада в последнюю пленарную неделю года определится с продлением моратория на продажу земли : Ракурс 13:27
- Землю продавать не будут: Рада рассмотрит продление моратория - Парубий : Bigmir)net Финансы 13:16
- На последней сессии года Рада рассмотрит законопроекты о нацбезопасности и моратория на землю : УкропNews.com 13:15
- Последнее заседание Рады в 2018 году: Парубий рассказал, чем займутся депутаты : Сегодня.ua 13:12
- Землю продавать не будут: Рада рассмотрит продление моратория - Парубий : Bigmir)net Новости 13:09
- Рада продлит мораторий на продажу земли в четверг - Парубий : ДнепрCity.net 13:07
- Рада рассмотрит вопрос о продлении моратория на продажу земли до конца недели - спикер : Громадське телебачення 13:06
- Парбуий "склоняет" Раду к продлению моратория на продажу земли : DsNews 13:03
- Рада продлит мораторий на продажу земли в четверг, - Парубий : УРА-Информ 12:54
- Рада рассмотрит вопросы безопасности на этой неделе, - Парубий : Українські реалії 12:53
- Рада на этой неделе рассмотрит продление моратория на продажу земли : УкрАгроКонсалт 12:51
- На этой неделе Рада может продлить мораторий на продажу с/х земель и повысить штрафы за игнорирование ремня безопасности : Kherson.life 12:50
- На последней сессии года Рада рассмотрит законопроекты о нацбезопасности и моратория на землю : Зеркало недели. Украина 12:47
- Рада на этой неделе рассмотрит продление моратория на продажу земли, вопросы нацбезопасности и аграрной политики, - Парубий : УкропNews.com 12:47
- Парубий уточнил, когда Рада продлит мораторий на продажу земли : NewsOne 12:39
- Рада на этой неделе рассмотрит продление моратория на продажу земли : Политолог.net 12:22
- Нардепы договорились в четверг рассмотреть вопросы о моратории на продажу земли : #Буквы 12:18
- Рада на этой неделе рассмотрит продление моратория на продажу земли, вопросы нацбезопасности и аграрной политики, - Парубий : UAZMI 12:15
- Рада рассмотрит вопросы безопасности на этой неделе, - Парубий : РБК-Україна 12:12
- Мораторий на землю могут продлить: Парубий назвал дату голосования в Раде : Обозреватель 12:10
- Рада продлит мораторий на продажу земли в четверг - Парубий : Хвиля 12:06
- Верховная Рада может в четверг рассмотреть вопрос моратория на продажу земли : Фокус 12:04
- Парубий предложил рассмотреть вопрос продления моратория на продажу с/х земель 20 декабря : 112.ua 12:00
- Рада продлит мораторий на продажу земли в четверг, - Парубий : РБК-Україна 11:41
- Рада на этой неделе рассмотрит продление моратория на продажу земли : LB.ua 11:37
- Заседание Согласительного совета Верховной Рады 17 декабря : Страна.ua 11:17
- На этой неделе Рада может продлить мораторий на продажу сельхозземель : Fin.org.ua 10:46