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Кабмин упростил регистрацию транспортных средств (74)

Олигарх Медиа 2018.12.17 14:16
ZN.UA Кабинет министров внес изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средств. Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения ZN.UA со ссылкой на пресс-службу МВД Украины. Как отмечается, отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не требует обязательного экспертного обзора. Кроме того, обзор не надо проводить при регистрации новых транспортных
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