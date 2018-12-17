Кабмин упростил регистрацию транспортных средств (74)

Олигарх Медиа 2018.12.17 14:16

ZN.UA Кабинет министров внес изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средств. Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения ZN.UA со ссылкой на пресс-службу МВД Украины. Как отмечается, отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не требует обязательного экспертного обзора. Кроме того, обзор не надо проводить при регистрации новых транспортных