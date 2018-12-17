Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Из банка "Стандарт" вывели почти миллиард гривень - бывший владелец объявлен в розыск (48)

УкропNews.com 2018.12.17 15:45
. Владельцы и должностные лица ликвидируемого банка "Стандарт" в течение двух лет до банкротства финучреждения, с 2013 по 2015 год, в результате незаконной выдачи кредитов вывели из банка 903,8 млн грн активов. Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, кредиты были выданы подконтрольным субъектам хозяйствования с признаками фиктивности, после чего перечислялись на счета предприятий с также
БАНК, РОЗЫСК, СТАНДАРТ, ВЛАДЕЛЕЦ, ОБРЕМЕНЕНИЕ, ФИКТИВНОСТЬ, Стандарт, Медиа Имидж, КБ СТАНДАРТ, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018