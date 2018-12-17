Из банка "Стандарт" вывели почти миллиард гривень - бывший владелец объявлен в розыск (48)

УкропNews.com 2018.12.17 15:45

. Владельцы и должностные лица ликвидируемого банка "Стандарт" в течение двух лет до банкротства финучреждения, с 2013 по 2015 год, в результате незаконной выдачи кредитов вывели из банка 903,8 млн грн активов. Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, кредиты были выданы подконтрольным субъектам хозяйствования с признаками фиктивности, после чего перечислялись на счета предприятий с также