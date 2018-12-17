Евросоюз выделит Украине 54 миллиона евро на Фонд энергоэффективности (39)

- Евросоюз дал Украине очередной многомиллионный транш : Слово і Діло 12:42
- Украина получила средства на Фонд энергоэффективности : Hronika.info 12:40
- Зубко: ЕС переводит Украине EUR54 млн на программы энергоэффективности : NewsOne 12:39
- ЕС выделит Украине 54 миллиона долларов на Фонд энергоэффективности : Гуру.ua 12:39
- ЕС выделяет Украине второй транш на поддержку ОСМД : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- Украина получит от ЕС второй транш в размере 54 млн евро на поддержку работы Фрнда энергоэффективности - Минрегион : Контракты.ua 12:37
- ЕС выделил Украине еще 54 миллиона евро на энергоэффективность : Еспресо TV 12:34
- ЕС выделил многомиллионный транш для Фонда энергоэффективности : Finance.UA 12:32
- Евросоюз выделил Украине 54 миллиона : РИА Мелитополь 12:31
- ЕС выделил 54 млн евро Украине на поддержку энергоэффективности : Газета День 12:24
- ЕС предоставил 54 млн евро на энергоэффективность в Украине : IPress.ua 12:07
- ЕС выделил Украине на энергоэффективность EUR54 миллиона : ForUm 12:04
- Украина получит от Евросоюза дополнительные 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности : В Час Пик 11:45
- ЕС выделит Украине 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности - Зубко : УкропNews.com 11:45
- ЕС дает Украине 54 млн евро на энергоэффективность : UA1.com.ua 11:44
- ЕС выделит Украине 54 миллиона долларов на Фонд энергоэффективности : Сегодня.ua 11:42
- Евросоюз выделил Украине 54 миллиона евро на энергоэффективность : РепортерUA 11:41
- На энергоэффективность: Евросоюз предоставил Украине более EUR50 млн помощи : Обозреватель 11:40
- Евросоюз выделил Украине 54 миллиона : Подробности.ua 11:40
- Евросоюз второй раз профинансировал Фонд энергоэффективности : Maanimo 11:38
- ЕС выделил Украине 54 миллиона евро на энергоэффективность : Минфин 11:38
- ЕС предоставил 54 млн евро на энергоэффективность в Украине : Громадське телебачення 11:36
- Украина получит новый транш от ЕС : Фокус 11:34
- Украина получит от ЕС второй транш в размере EUR54 млн : DsNews 11:33
- Евросоюз выделил второй транш для Фонда энергоэффективности Украины : Fin.org.ua 11:31
- ЕС выделит Украине 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности - Зубко : Зеркало недели. Украина 11:17
- Евросоюз выделит Украине 54 миллиона евро на Фонд энергоэффективности : УкропNews.com 11:15
- Европа даст Украине 54 млн евро на утепление домов : Український Бізнес Ресурс 11:15
- Евросоюз выделил второй транш для Фонда энергоэффективности Украины : Укрудпром 11:15
- ЕС дает еще 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности в Украине : UATV 11:15
- ЕС выделил Украине 54 млн евро на Фонд энергоэффективности : Телеграф.com.ua 11:13
- ЕС предоставляет Украине второй транш в размере EUR54 млн на поддержку Фонда энергоэффективности : Гордон 11:05
- Евросоюз выделит Украине 54 миллиона евро на Фонд энергоэффективности : Електронні Вісті 10:45
- ЕС выделил многомиллионный транш для Фонда энергоэффективности : РБК-Україна 10:41
- ЕС предоставит второй транш на поддержку Фонда энергоэффективности, - Зубко : Hubs 10:40
- ЕС выделил Украине 54 млн евро на Фонд энергоэффективности : LB.ua 10:37
- Евросоюз выделит Украине 54 миллиона евро на Фонд энергоэффективности : УНИАН 10:33
- Украина и ЕС договорились о выделении EUR54 млн на Фонд энергоэффективности : Українські Новини 10:15