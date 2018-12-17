Евросоюз выделит Украине 54 миллиона евро на Фонд энергоэффективности (39)

УНИАН 2018.12.17 10:33

Украина и ЕС подписали соглашение о втором транше. Первый транш в 50 млн евро Украина получила еще в июне. ЕС поддержит энергоэффективность в Украине / фото УНИАН Украина и Европейский Союз подписали соглашение о выделении второго транша со стороны ЕС в размере 54 млн евро для работы Фонда энергоэффективности, целью которого является предоставление финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилого фонда Украины.