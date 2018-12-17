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Фокус: Украина

Лавров: Россия потеряет остальную Украину, если признает "ДНР" и "ЛНР" (36)

Гордон 2018.12.17 12:06
Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что РФ не будет воевать с Украиной. Урегулировать ситуацию на Донбассе можно только с помощью Минских соглашений, добавил он. Сегодня 11.53 | Лавров: С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе Фото: mid.ru Признав терористические организации "ДНР" и "ЛНР", Россия может потерять
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