Лавров: Россия потеряет остальную Украину, если признает "ДНР" и "ЛНР" (36)

Гордон 2018.12.17 12:06

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что РФ не будет воевать с Украиной. Урегулировать ситуацию на Донбассе можно только с помощью Минских соглашений, добавил он. Сегодня 11.53 | Лавров: С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе Фото: mid.ru Признав терористические организации "ДНР" и "ЛНР", Россия может потерять