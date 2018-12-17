Россия начала пугать, что Порошенко совершит "новогоднее нападение" на Крым (46)

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- Лавров обвинил Украину в подготовке провокаций на границе с Крымом : EtCetera.media 13:30
- Лавров: Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с Крымом : Позиция 13:30
- Лавров сказал, почему Россия не признает самопровозглашенных ЛДНР : 2000.ua 13:30
- Россия обвинила Украину в подготовке "вооруженной провокации" у Крыма : Realist.online 13:29
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- Лавров обвинил Порошенко в подготовке предновогодней провокации на границе с Крымом : Kyiv.osp-ua.info 13:24
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- Война России и Украины: Лавров дал обещание : Информационный портал города Измаил 12:47
- Лавров утверждает, что Украина готовит провокации на границе с Крымом : Телеграф.com.ua 12:43
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- "Ответим так, что мало не покажется": Лавров разразился угрозами начать войну в Украине из-за Крыма : FinOboz 12:33
- "России нельзя признавать "Л/ДНР", и "Порошенко готовит наступление на Крым", - Лавров поразил Сеть громкой речью : Dialog.ua 12:32
- "Ответим так, что мало не покажется": Лавров разразился угрозами начать войну в Украине из-за Крыма : ReplyUA.net 12:30
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- "Мало не покажется": глава МИД РФ пригрозил Украине : ДонПресс 12:26
- В РФ готовятся к "провокациям" Украины в конце года и грозятся "ответом" : УНИАН 12:18
- Лавров: Порошенко планирует провокацию на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется. Но воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю : УкропNews.com 12:16
- В России заговорили о новогодней военной провокации Киева : Інформатор.news 12:06
- Лавров начал пугать вооруженной провокацией на админгранице с Крымом : Главное 12:05
- Лавров предупредил о скорой провокации Киева на границе с Крымом : "Наша газета" (Луганск) 12:04
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- Лавров обвиняет Киев в подготовке провокации на границе с Крымом : Версии.com 11:57
- В РФ обвинили Украину в подготовке "провокации" на админчерте с Крымом : ПрессОрг24 11:47
- Лавров обвинил Порошенко в подготовке предновогодней провокации на границе с Крымом : Страна.ua 11:47
- Лавров: Порошенко планирует провокацию на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется. Но воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю : UAZMI 11:45
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- Лавров обвинил Порошенко в подготовке провокаций -> : Вести.ua 11:45
- Лавров заявил, что РФ не будет воевать с Украиной : РБК-Україна 11:41
- Лавров обвиняет Киев в подготовке провокации на границе с Крымом : Интерфакс-Україна 11:36
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