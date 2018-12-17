Россия начала пугать, что Порошенко совершит "новогоднее нападение" на Крым (46)

DsNews 2018.12.17 12:33

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Петр Порошенко якобы планирует вооруженную провокацию на административной границе с оккупированным Крымом Такое заявление он сделал в интервью "Комсомольской правде", информирует "ДС". "Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом.