На выплату долгов Украина потратит почти треть бюджета (55)

FinOboz 2018.12.17 19:33

17.12.18, 18:08 | Новости > Дайджест На выплату долгов Украина потратит почти треть бюджета ЭП На погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен. Об этом рассказал заместитель министра финансов Сергей Верланов, сообщает пресс-служба Минфина. "2019 год - год крупнейшего вызова в истории Украины в финансировании внешнего и внутреннего долгов.