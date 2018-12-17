На выплату долгов Украина потратит почти треть бюджета (55)

- В Минфине назвали месяцы 2019 года с пиковой долговой нагрузкой : Экономика.com.ua 23:29
- Украина потратит почти треть бюджета на обслуживание госдолга : УкропNews.com 23:16
- На выплату госдолга Украина потратит почти треть бюджета - Минфин : Новости N 23:11
- Украина потратит почти треть бюджета на обслуживание госдолга : Зеркало недели. Украина 22:17
- Украина отдаст почти треть бюджета на выплату долгов : Новости Ю 22:15
- Украина раздаст треть бюджета на долги : АСН.in.ua 22:12
- В НБУ сообщили, сколько миллиардов долларов долга обязана выплатить Украина за два года : Страна.ua 21:47
- В Минфине назвали месяцы 2019 года с пиковой долговой нагрузкой : Finance.UA 21:32
- На выплату долгов Украина потратит почти треть бюджета : Днепр Вечерний 21:27
- На выплату госдолга Украина потратит почти треть бюджета : Газета День 21:25
- Наибольший вызов в истории Украины: замглавы Минфина рассказал о проблемах госдолга : Times.com.ua 20:46
- Украине в ближайшие 2 года предстоит выплатить $17 миллиардов долга - НБУ : УкропNews.com 20:46
- Минфин - Почти треть бюджета Украина потратит на выплату госдолга : Вести.ua 20:45
- На обслуживание госдолга Украина потратит почти треть бюджета : FinOboz 20:33
- Украина потратит почти треть бюджета на выплату госдолга - Минфин : FaceNews 20:31
- Украина отдаст почти треть бюджета на выплату долгов : Комментарии.UA 20:02
- В Минфине рассказали, сколько Украина потратит на выплату госдолга : Минфин 19:38
- В НБУ назвали ключевой вызов для Украины на следующий год : FinOboz 19:33
- На выплату долгов Украина потратит почти треть бюджета : FinOboz 19:33
- В 2019 году Украина отдаст треть денег на выплату госдолга : 2000.ua 19:30
- На обслуживание госдолга Украина потратит почти треть бюджета : Капитал 19:18
- Пик выплат по внешнему долгу в 2019 году придется на февраль, май и сентябрь, - Минфин : УкропNews.com 19:16
- В Минфине рассказали об основных вызовах для Украины в 2019-м : Український Бізнес Ресурс 19:15
- Почти треть бюджета. В Минфине рассказали, сколько Украина потратит на выплату госдолга в следующем году : Новое Время Бизнес 19:10
- На выплату долгов Украина потратит почти треть бюджета : ДнепрCity.net 19:07
- В НБУ назвали ключевой вызов для Украины на следующий год : ДнепрCity.net 19:07
- Украине в ближайшие 2 года предстоит выплатить $17 миллиардов долга - НБУ : УНИАН 19:02
- На выплату долгов Украина потратит почти треть бюджета : Хвиля 18:36
- В НБУ назвали ключевой вызов для Украины на следующий год : Хвиля 18:36
- На выплату госдолга уйдет почти треть бюджета в 2019 : Деньги.ua 18:27
- Почти треть бюджета-2019 пойдет на погашение госдолга : Олигарх Медиа 18:16
- На выплату госдолга Украина потратит почти треть бюджета - Минфин : УП: Економічна правда 18:04
- Пик выплат по внешнему долгу в 2019 году придется на февраль, май и сентябрь, - Минфин : UAZMI 17:15
- На украинский бюджет ждет пиковая нагрузка по выплате госдолга : UA.news 17:14
- В НБУ назвали ключевые вызовы для Украины на следующий год : MIGnews.com.ua 17:08
- В Минфине рассказали о месяцах с пиковой долговой нагрузкой : ДнепрCity.net 17:07
- Треть бюджета-2019 уйдет на госдолг, - Минфин : Фокус 17:04
- В Минфине рассказали о месяцах с пиковой долговой нагрузкой : Hronika.info 16:41
- Украина потратит треть бюджета на погашение госдолга : IBC.ua 16:40
- В Минюсте назвали 2019 год "самым большим вызовом по финансированию внешнего и внутреннего долга" в Украине : NewsOne 16:39
- Пик выплат по внешнему долгу придется на февраль, май и сентябрь : IPress.ua 16:36
- Пик выплат по внешнему долгу придется на февраль, май и сентябрь : Kyiv.osp-ua.info 16:23
- В следующем году Украину ждет самый большой вызов в истории : NewsNetwork 16:14
- На выплату госдолга Украина потратит почти треть бюджета-2019 : Укринформ 16:02