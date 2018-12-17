Полиция задержала одного из заказчиков убийства участника боевых действий "Сармата" (57)

- Полиция задержала вероятного заказчика убийства бойца АТО Олешко : Вибори в Україні та світі 14:17
- В харьковском аэропорту задержали одного из заказчиков убийства бердянского активиста Виталия Олешко : Укрудпром 14:15
- Полиция задержала вероятного заказчика убийства "Сармата" - Аброськин : Українська правда 14:12
- "Дело Сармата": в полиции сообщили подробности о заказчике убийства : Сегодня.ua 14:12
- В харьковском аэропорту задержали подозреваемого в убийстве добровольца Олешко : Антикор.com.ua 14:10
- Полиция задержала вероятного заказчика убийства "Сармата" - Аброськин : Pro.berdyansk.biz 14:08
- Убийство Сармата: задержали заказчика : Gazeta.ua 14:05
- В харьковском аэропорту задержали заказчика убийства Олешко : Zanoza 14:04
- Задержали днепрянина, подозреваемого в убийстве активиста "Сармата" : 49000.com.ua 14:04
- В аэропорту Харькова задержали подозреваемого в убийстве "Сармата" : Комментарии.UA 14:02
- Подозреваемого в убийстве Виталия Олешко задержали Харькове: он хотел улететь в Стамбул : 061.ua Запорожье 14:01
- Задержан заказчик убийства бойца АТО Олешко : Вої 14:00
- В Харьковском аэропорту задержали заказчика резонансного убийства : Вечерний Харьков 13:56
- Задержан один из заказчиков убийства участника АТО Сармата : ТВі 13:50
- В аэропорту Харькова задержали разыскиваемого за убийство : Українські національні новини 13:48
- В аэропорту Харькова задержали разыскиваемого за убийство : ПрессОрг24 13:47
- Полиция задержала одного из заказчиков убийства Олешко : УкропNews.com 13:46
- В харьковском аэропорту задержали заказчика убийства Сармата : IPnews 13:45
- В Харькове задержали подозреваемого в громком заказном убийстве -> : Вести.ua 13:45
- В аэропорту задержали одного из заказчиков убийства активиста Олешка : UA1.com.ua 13:44
- Полиция задержала предполагаемого заказчика убийства участника АТО "Сармата" : ТСН.ua 13:44
- В Харькове задержали подозреваемого в заказе убийства "Сармата" : Инфолайн 13:42
- Убийство Олешко: В Харькове задержали предполагаемого заказчика убийства ветерана АТО : Bigmir)net Новости 13:39
- Задержан один из заказчиков убийства Сармата : Гуру.ua 13:39
- В Харькове задержан заказчик убийства бойца АТО Олешко - Аброськин : Hyser 13:36
- Полиция задержала вероятного заказчика убийства "Сармата" : Диванная Сотня 13:33
- Стало известно о задержании подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата" : Факты 13:31
- В харьковском аэропорту задержали заказчика убийства Олешко : РИА Мелитополь 13:31
- Во время попытки бегства из Украины задержан подозреваемый в убийстве "Сармата" : Апостроф 13:30
- В харьковском аэропорту задержали подозреваемого в убийстве добровольца Олешко : 112.ua 13:30
- Задержан житель Днепра, которого подозревают в убийстве АТОшника Сармата : Новости Днепра 13:25
- Полиция задержала одного из заказчиков убийства "Сармата" : Новости Луганска 13:20
- Подозреваемый в убийстве участника АТО Олешко пытался сбежать из Украины : #Буквы 13:18
- Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Виталия Олешко : Страна.ua 13:17
- Задержан заказчик убийства атошника "Сармата" : ОРД 13:17
- В Харькове задержали подозреваемого в заказе убийства "Сармата" : ПрессОрг24 13:17
- Задержан один из заказчиков убийства ветерана АТО "Сармата" : Без Табу 13:16
- Подозреваемого в убийстве "Сармата" задержали при попытке сбежать за границу, - Нацполиция : Українські Новини 13:15
- В Харьковском аэропорту задержан заказчик убийства : Status Quo 13:14
- В Харькове задержан подозреваемый в организации убийства ветерана АТО Олешко ("Сармата") : Медиа-группа "Объектив" 13:13
- Полиция задержала одного из заказчиков убийства "Сармата" : РБК-Україна 13:12
- Задержан один из заказчиков убийства Сармата : Сегодня.ua 13:12
- Задержан заказчик убийства бойца АТО Олешко : Обозреватель 13:10
- В Харькове задержали подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата" : Новости Донбасса 13:10
- Подозреваемого в заказе убийства "Сармата" задержали в аэропорту "Харьков" - Аброськин : MyKharkov.info 13:10