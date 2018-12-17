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Фокус: Украина

В аэропорту Харькова задержали заказчика убийства добробатовця "Сармата", - Аброськин (45)

Еспресо TV 2018.12.17 14:35
17 декабря, 2018, 13:01 16 декабря полиция задержала одного из заказчиков убийства в Бердянске участника боевых действий, активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат" Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook. "Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту "Харьков" работниками криминальной полиции был задержан житель Днепра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства
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