В аэропорту Харькова задержали заказчика убийства добробатовця "Сармата", - Аброськин (45)

- В Харькове задержали заказчика убийства "Сармата" - Аброськин : NewsRoom.kh.ua 18:08
- В Харькове задержали заказчика убийства "Сармата" : Восточный Дозор 17:01
- Один из заказчиков убийства ветерана АТО Олешко (Сармата) задержан в аэропорту "Харьков", - Аброськин : Kramatorsk.info 15:52
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- Появились сведения об одном из возможных заказчиков убийства ветерана АТО "Сармата" : Факты 15:31
- В аэропорту Харькова задержан один из заказчиков убийства ветерана АТО "Сармата" : ДонПресс 15:26
- При попытке пересечь границу задержан заказчик убийства "Сармата" : Публичные люди 15:20
- Задержан заказчик убийства ветерана АТО Сармата : Begemot.media 15:15
- В аэропорту "Харьков" задержали одного из заказчиков убийства активиста Олешко : УкропNews.com 14:47
- Задержан вероятный заказчик убийства Виталия Олешко (Сармата) - активиста из Бердянска Запорожской области : Стрела.zp.ua 14:42
- В аэропорту Харькова задержали подозреваемого в заказе убийства ветерана АТО "Сармата" : Новости без границ 14:37
- В аэропорту Харькова задержали заказчика убийства добробатовця "Сармата", - Аброськин : Еспресо TV 14:35
- В харьковском аэропорту задержали предполагаемого заказчика убийства участника АТО Сармата : Ракурс 14:27
- Задержан один из заказчиков убийства Сармата : Петр и Мазепа 14:20
- Полиция задержала одного из заказчиков убийства Олешко : Зеркало недели. Украина 14:15
- В аэропорту "Харьков" задержали одного из заказчиков убийства активиста Олешко : Електронні Вісті 14:15
- Задержание заказчика ''Сармата'': появились противоречивые данные : Обозреватель 14:10
- Полиция задержала предполагаемого заказчика убийства ветерана АТО Сармата : NewsOne 14:09
- Не улетел: в Харькове задержали заказчика громкого убийства : Vgorode.ua 14:03
- Задержан подозреваемый в убийстве известного приазовского активиста и ветерана АТО : Mrpl.City 14:02
- В аэропорту "Харьков" задержан один из заказчиков убийства общественного активиста Олешко : Версии.com 13:56
- Убийство Сармата: в аэропорту поймали одного из заказчиков : Znaj.ua 13:47
- В аэропорту Харькова задержали подозреваемого в заказе убийства ветерана АТО "Сармата" : the Бабель 13:46
- Полиция поймала вероятного заказчика убийства Сармата : Индустриалка 13:45
- В аэропорту Харькова задержали одного из возможных заказчиков убийства участника АТО Олешко : Новое Время 13:40
- Полиция: Задержан вероятный заказчик убийства ветерана АТО "Сармата" : Новости Донбасса 13:39
- Задержан возможный заказчик убийства Олешко : ICTV Факти 13:36
- Задержан заказчик убийства Виталия Олешко : Главред 13:35
- Полиция задержала подозреваемого в заказе убийства "Сармата" : ForUm 13:34
- Полиция задержала вероятного заказчика убийства ветерана АТО "Сармата" : DsNews 13:33
- Задержан подозреваемый в убийстве Олешко : Дело.ua 13:32
- Убийство ветерана АТО "Сармата": заказчик задержан в аэропорту Харькова при попытке бегства - первые подробности : Dialog.ua 13:32
- Полиция задержала одного из заказчиков убийства известного активиста : Realist.online 13:29
- При попытке сбежать в Турцию задержан заказчик убийства атошника "Сармата" : Досье 13:26
- В аэропорту "Харьков" задержали одного из заказчиков убийства активиста Олешко : УНИАН 13:18
- Полиция задержала одного из заказчиков убийства Олешко : Зеркало недели. Украина 13:17
- Полиция заявила о поимке подозреваемого в убийстве "Сармата" : InfoResist.org 13:16
- Один из заказчиков убийства ветерана АТО Олешко (Сармата) задержан в аэропорту "Харьков", - Аброськин : УкропNews.com 13:16
- Убийство "Сармата": в аэропорту полиция задержала одного из заказчиков : Телеграф.com.ua 13:13
- Аброськин заявил, что полиция задержала вероятного заказчика убийства ветерана АТО Сармата : Гордон 13:06
- В аэропорту "Харьков" задержан один из заказчиков убийства общественного активиста Олешко - Аброськин : Интерфакс-Україна 13:06
- Полиция задержала подозреваемого в убийстве "Сармата" - Аброськин : Укринформ 13:02
- В аэропорту Харькова задержали одного из заказчиков убийства Сармата : Комсомольская Правда в Украине 13:01
- Один из заказчиков убийства ветерана АТО Олешко (Сармата) задержан в аэропорту "Харьков", - Аброськин : UAZMI 12:45