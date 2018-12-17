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Фокус: Украина

В Запорожье предприниматели занимались вывозом из Украины товаров военного назначения (47)

Новое Время 2018.12.17 13:11
Дельцы переправляли комплектующие в одну из стран Восточной Азии Фото: СБУ Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожье преступную группу, которая занималась незаконным вывозом из страны товаров военного назначения. Как сообщили в спецслужбе, речь идет о комплектующих к бронетехнике и военно-транспортной авиации, которые переправляли в одно из государств Восточной Азии. Дельцов задержали, когда они пытались отправить очередной заказ через одну
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