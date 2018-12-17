В Запорожье предприниматели занимались вывозом из Украины товаров военного назначения (47)

- СБУ предотвратила нелегальный экспорт военных товаров на Восток : Vector News 20:17
- В Запорожье пресекли попытку вывоза комплектующих к военной технике : Вестник Запорожья 20:07
- В Запорожье СБУ блокировала вывоз товаров военного назначения : ТВ5 Запорожье 19:58
- СБУ блокировала канал контрабанды товаров военного назначения : Ирта-Fax 19:44
- Из Украины пытались вывезти запчасти к бронетехнике и самолетам : ForUm 19:34
- В Запорожье СБУ пресекла вывоз за рубеж товаров военного назначения : Прав.Да Запорожья 19:31
- СБУ предотвратила нелегальный экспорт военных товаров на Восток : ЛІГАБізнесІнформ 19:08
- СБУ "повязала" контрабандистов оборудования для боевой авиации : CRiME 18:21
- В Запорожье СБУ разоблачила группу, пытавшуюся отправить в Азию военные комплектующие : Times.zp.ua 17:47
- Наладили хитрую схему: группа злоумышленников из Запорожья пыталась отправить в Азию военную технику : Vgorode.ua 17:18
- СБУ заблокировала продажу военных товаров в Восточную Азию : Николаевский центр журналистских расследований 17:09
- Бойцы запорожского УСБУ предотвратили вывоз из страны товары военного назначения : Верже 17:08
- В Запорожье СБУ разоблачила группу, пытавшуюся отправить в Азию военные комплектующие : 061.ua Запорожье 17:01
- Из Украины пытались незаконно вывезти в Восточную Азию комплектующие к бронетехнике : Комсомольская Правда в Украине 16:46
- В Запорожье накрыли контрабанду товаров военного назначения - фото : Индустриалка 16:45
- СБУ блокировала канал контрабанды товаров военного назначения : Информационное Сопротивление 16:42
- СБУ заблокировала в Запорожье незаконный вывоз товаров военного назначения : Аргументы и Факты Украина 16:08
- В Запорожье СБУ заблокировала вывоз из Украины товаров военного назначения : Время новостей 15:46
- СБУ заблокировала в Запорожье незаконный вывоз товаров военного назначения : the Экономист 15:28
- В Запорожье сотрудники СБУ блокировали контрабанду товаров военного назначения : Единая Одесса 15:28
- В Запорожье "дельцы" незаконно вывозили из страны комплектующие для военной техники : Антикор.com.ua 15:10
- В Запорожье дельцы незаконно продавали в Азию военную продукцию : DsNews 15:04
- В Запорожье сотрудники СБУ заблокировали канал сбыта товаров военного назначения : Антикоррупционный портал job-sbu.org 14:46
- Группа дельцов в Запорожье занималась вывозом из Украины комплектующих к бронетехнике и военно-транспортной авиации, - СБУ. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 14:45
- Из Украины незаконно продавали запчасти для бронетехники и военной авиации в Восточную Азию : Українські Новини 14:45
- Из Украины пытались вывезти комплектующие к броне- и авиатехнике - СБУ : Транспортный бизнес 14:44
- СБУ остановила дельцов, которые хотели продать военные товары в Восточную Азию : Українська правда 14:41
- СБУ пресекла попытку вывоза из Украины запчастей для военной техники : Комментарии.UA 14:32
- Из Украины пытались вывезти большое количества комплектующих к бронетехнике и самолетам (фото) : Факты 14:31
- В Запорожье силовики предотвратили вывоз из Украины товаров для военных - фото : Realist.online 14:29
- СБУ блокировала незаконный вывоз из Украины товаров военного назначения : РБК-Україна 14:12
- Бизнесмены незаконно продавали в Азию комплектующие к военной технике : Bigmir)net Новости 14:09
- В Запорожье "дельцы" незаконно вывозили из страны комплектующие для военной техники : 368.media 14:04
- В Запорожье СБУ не допустила контрабанду товаров военного характера : Інформатор.news 13:36
- В Запорожье оперативники спецслужбы сорвали поставку военного оборудования за границу (ФОТО) : Голос Запорожья 13:35
- СБУ блокировала вывоз средств радиоэлектронной борьбы : Українські національні новини 13:33
- Из Украины пытались вывезти запчасти к бронетехнике и авиации - СБУ : Укринформ 13:33
- СБУ блокировала вывоз средств радиоэлектронной борьбы : ПрессОрг24 13:32
- В Запорожье СБУ блокировала вывоз из Украины товаров военного назначения : Паноптикон 13:18
- Группа дельцов в Запорожье занималась вывозом из Украины комплектующих к бронетехнике и военно-транспортной авиации, - СБУ. ФОТОрепортаж : UAZMI 13:15
- СБУ в Запорожье блокировала контрабанду товаров военного назначения : Сегодня.ua 13:12
- В Запорожье предприниматели занимались вывозом из Украины товаров военного назначения : Новое Время 13:11
- В Запорожье СБУ блокировала вывоз из Украины товаров военного назначения : Главное 13:05
- В Запорожье СБУ блокировала вывоз из Украины товаров военного назначения : Диванная Сотня 13:03