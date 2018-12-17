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Фокус: Украина

Во Львове сносят 30-метровую стелу Монумента славы (44)

Bigmir)net Новости 2018.12.17 16:09
Ансамбль мемориала, кроме стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и Родины-матери. Демонтаж стелы обойдется городскому бюджету 295,8 тысяч гривен zaxid.net Во Львове начинают работы по сносу 30-метровой аварийной стелы, которая является частью Монумента славы на улице Стрыйской. Об этом сообщает Zaxid.net. Демонтаж стелы обойдется городскому бюджету 295,8 тысяч гривен.
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