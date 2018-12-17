Во Львове сносят 30-метровую стелу Монумента славы (44)

- Памятник советским солдатам демонтируют во Львове - подробности : Вести.ua 22:45
- Во Львове подписали договор о демонтаже аварийной стелы монумента Славы : Интерфакс-Україна 22:36
- Во Львове начали снос Монумента Славы советским воинам : НеФакт.инфо 22:13
- Во Львове начали демонтировать Монумент славы : ABCnews.com.ua 21:03
- В новый год без Монумента славы: во Львове донетчане валят памятник советской эпохи : Znaj.ua 20:47
- Во Львове начали демонтировать 30-метровую стелу Монумента славы : Українські Новини 20:45
- Во Львове начали демонтаж аварийной 30-метровой стелы Монумента славы : СЛОВО Одесса 19:48
- Во Львове проводят демонтаж стелы Мемориала Славы : ГолосUA 19:35
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- Во Львове начали работы по сносу Монумента славы : Антикор.com.ua 19:10
- Во Львове сносят стелу Монумента славы : ForUm 19:04
- Во Львове начали работы по сносу Монумента славы : МИР 18:42
- Во Львове начали демонтировать Монумент славы : ПрессОрг24 18:32
- Во Львове начали сносить стелу Монумента Славы : Единая Одесса 18:28
- Во Львове начали демонтаж 30-метровой стелы Монумента славы : Газета День 18:26
- Во Львове начали демонтировать Монумент славы : Українські національні новини 18:18
- Демонтаж за 300 тыс. гривен. Во Львове сносят стелу Монумента славы : АСН.in.ua 18:12
- Во Львове сносят 30-метровую стелу Монумента славы : Контракты.ua 17:37
- Во Львове начали сносить стелу Монумента славы : РИА Мелитополь 17:31
- Во Львове начали демонтаж аварийной 30-метровой стелы Монумента славы : 112.ua 17:00
- Во Львове сносят Монумент Славы : Лента новостей Одессы 16:58
- Во Львове начали сносить "символ советской оккупации" - 30-метровый Монумент славы : ТСН.ua 16:44
- Во Львове снесут часть известного памятника: что произошло : Обозреватель 16:40
- Во Львове начали демонтировать 30-метровую аварийную стелу : Громадське телебачення 16:36
- Начали демонтаж 30-метрового советского Монумента славы : Gazeta.ua 16:35
- Во Львове начался демонтаж 30-метровой стелы Мемориала славы советским воинам : Фокус 16:34
- Во Львове начали сносить часть известного монумента : Факты 16:32
- Во Львове начали сносить Монумент славы : Капитал 16:18
- Во Львове сносят 30-метровую стелу Монумента славы : Українська правда 16:11
- Во Львове начали демонтаж 30-метровой стелы Монумента славы : Новое Время 16:10
- Во Львове сносят 30-метровую стелу Монумента славы : Bigmir)net Новости 16:09
- Во Львове начался демонтаж аварийной 30-метровой стелы Мемориала Славы : LB.ua 16:08
- Начали демонтаж 30-метрового Монумента славы : Gazeta.ua 16:05
- Во Львове демонтируют 30-метровую стелу монумента славы (фото) : УНИАН 16:03
- Во Львове начали демонтировать стелу Монумента Славы. Завершить обещают до Нового года : Страна.ua 16:02
- Во Львове сносят стелу советского Монумента славы : ТВі 15:50
- Во Львове начали демонтаж стелы Монумента славы. Городская власть потратит на это почти 300 тыс. гривен : the Бабель 15:46
- Во Львове сносят Монумент Славы : Таймер Одесса 15:14
- Во Львове продолжается декоммунизация: "Демонтируют известный советский памятник" : Politeka 12:40