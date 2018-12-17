Бред сивого мерина - Турчинов дал ответ Лаврову (46)

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- "Бред сивого мерина", - Турчинов о заявлении Лаврова : Republic.com.ua 20:30
- Турчинов назвал слова Лаврова бредом "сивого мерина" : Донецкие Новости 20:25
- "Бред сивого мерина" - Турчинов прокомментировал заявление Лаврова о наступлении ВСУ : ATR.ua 20:12
- "Простите сивого мерина": Турчинов отреагировал на слова Лаврова о "провокациях" : NewsOne 20:09
- "Бред сивого мерина", - Турчинов о "пассаже" Лаврова в отношении Украины : Телеканал новин "24" 20:00
- Турчинов назвал заявление Лаврова о наступлении Украины "бредом сивого мерина" : ТВі 19:49
- Турчинов назвал заявления Лаврова о планируемой Украиной провокации "бредом сивого мерина" : InfoResist.org 19:31
- "Бред сивого мерина", - Турчинов о заявлении Лаврова о якобы планируемой Украиной провокации : Kyiv.osp-ua.info 19:24
- Турчинов прокомментировал информацию МИД РФ об "украинском наступлении" : Novosti.UA 19:22
- "Бред сивой кобылы": Турчинов прокомментировал заявление Лаврова о планировании Украиной провокации возле админграницы с Крымом : УкропNews.com 18:45
- Турчинов назвал слова Лаврова "бредом сивой кобылы" : Hronika.info 18:40
- ''ВСУ атакуют в декабре'': Турчинов жестко поставил Лаврова на место : Обозреватель 18:40
- Бред седого мерина: Турчинов ответил Лаврову на "атаку" Украины : ICTV Факти 18:36
- "Бред сивого мерина": Турчинов прокомментировал заявление Лаврова : ForUm 18:34
- Турчинов резко ответил Лаврову на заявление о подготовке провокации : FinOboz 18:33
- Бред сивого мерина: Турчинов о заявлении Лаврова о готовящихся Украиной провокациях возле Крыма : 112.ua 18:30
- Турчинов назвал слова Лаврова о подготовке Украиной провокаций "бредом сивого мерина" : ДонПресс 18:26
- "Бред сивой кобылы": Турчинов ответил на фейк и угрозы Лаврова : Vector News 18:16
- "Бред сивого мерина", - Турчинов о заявлении Лаврова о якобы планируемой Украиной провокации : УкропNews.com 18:15
- Турчинов прокомментировал информацию РФ об "украинском наступлении" : Слово і Діло 18:12
- "Бред седого мерина": Турчинов резко ответил на слова Лаврова по Украине : Сегодня.ua 18:12
- Турчинов сравнил слова Лаврова с "бредом седого мерина" : Українська правда 18:11
- Турчинов опроверг слухи о переходе ВСУ в наступление к Новому году : Аргументы и Факты Украина 18:08
- Турчинов назвал заявления Лаврова о наступлении Украины "бредом сивого мерина" : LB.ua 18:08
- Турчинов резко ответил Лаврову на заявление о подготовке провокации : ДнепрCity.net 18:07
- Турчинов о словах главы МИД РФ о якобы запланированном наступлении Украины: Это бред сивого мерина : Интерфакс-Україна 18:06
- Турчинов ответил Лаврову на понятном россиянам языке : Gazeta.ua 18:05
- Турчинов резко ответил Лаврову на заявление о подготовке провокации : В Кулаке 17:59
- Бред сивой кобылы. Турчинов ответил на слова Лаврова об "украинской провокации" : Новое Время 17:41
- Турчинов о словах главы МИД РФ о якобы запланированном наступлении Украины: Это бред сивого мерина : Интерфакс-Україна 17:36
- "Бред сивого мерина" - Турчинов о последнем заявлении Лаврова : Укринформ 17:33
- Турчинов прокомментировал "точную информацию российского МИД по украинскому наступлению" : Диванная Сотня 17:33
- Турчинов прокомментировал информацию МИД РФ об "украинском наступлении" : РБК-Україна 17:12
- Турчинов резко ответил Лаврову на заявление о подготовке провокации : Хвиля 17:06
- Турчинов прокомментировал "точную информацию российского МИД по украинскому наступлению" : Главное 17:05
- Турчинов ответил на инсинуации Лаврова : ПрессОрг24 17:02
- "Бред сивого мерина", - Турчинов о заявлении Лаврова о якобы планируемой Украиной провокации : Kramatorsk.info 16:52
- Турчинов ответил на инсинуации Лаврова : Українські національні новини 16:48
- "Бред сивой кобылы": Турчинов прокомментировал заявление Лаврова о планировании Украиной провокации возле админграницы с Крымом : УНИАН 16:48
- "Бред сивого мерина", - Турчинов о заявлении Лаврова о якобы планируемой Украиной провокации : UAZMI 16:45
- Турчинов назвал Лаврова "сивым мерином" : DsNews 16:33