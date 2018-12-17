Вашингтон обещает поставить новые партии оружия на Украину (67)

Народный Корреспондент 2018.12.17 18:10

© Twitter, Kurt Volker | Перейти в фотобанк 17 декабря спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США в ближайшие два месяца объявят о начале новых поставок оружия Украине. Об этом Волкер заявил 17 декабря во время брифинга для журналистов. "У нас есть возможность продать дополнительное [военное] оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", - заявил он.