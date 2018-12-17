В частном доме Херсона произошел взрыв - ГСЧС (44)

Интерфакс-Україна 2018.12.17 22:36

1 мин читать 17 декабря в частном доме Херсона произошел взрыв, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "17 декабря в 16:07 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС поступила информация о том, что на улице Грибоедова в Херсоне в частном жилом доме произошел взрыв без последующего горения, предварительно природного газа" - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник вечером.