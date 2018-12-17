В частном доме Херсона произошел взрыв - ГСЧС (44)

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- В частном доме Херсона произошел взрыв - ГСЧС : Интерфакс-Україна 22:06
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- В Херсоне полиция расследует взрыв в доме как нарушение пожарной безопасности : Українські національні новини 22:03
- В Херсоне полиция расследует взрыв в доме как нарушение пожарной безопасности : ПрессОрг24 22:02
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- В Херсоне раздался взрыв в жилом доме, есть пострадавший : Українські Новини 21:45
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- В Херсоне произошел взрыв в частном доме, есть пострадавшие : Газета День 21:25
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- В Херсоне взорвался частный дом, есть пострадавшие : ТВі 20:50
- В Херсоне взорвался газ в частном доме : Комсомольская Правда в Украине 20:46
- В жилом доме Херсона прогремел взрыв - есть пострадавшие -> : Вести.ua 20:45
- В Херсоне взорвался дом, есть пострадавшие : Слово і Діло 20:42
- В Херсоне в частном доме произошел взрыв, есть пострадавшие : Новое Время 20:40
- Мощный взрыв разрушил два дома в Херсоне, есть пострадавшие: "здание просто сложилось внутрь", кадры трагедии : Politeka 20:40
- В Херсоне взорвался дом, есть пострадавшие (ФОТО) : Інформатор.news 20:36
- В частном доме Херсона произошел взрыв: двое пострадавших : #Буквы 20:18
- В Херсоне произошел взрыв в частном доме, есть пострадавшие : Телеграф.com.ua 20:13
- В Херсоне в результате взрыва полностью разрушился жилой дом : Аргументы и Факты Украина 20:08
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- Появилось видео из взорвавшегося в Херсоне дома : Херсон Daily 19:49
- В Херсоне прогремел взрыв в жилом доме: ранены два человека : Сегодня.ua 19:42
- В Херсоне взорвался дом, есть пострадавшие : РБК-Україна 19:41
- В Херсоне взорвался дом, пострадал несовершеннолетний : Инфолайн 19:41
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- В Херсоне в частном доме произошел взрыв : Вибори в Україні та світі 19:16
- В Херсоне от мощного взрыва в частном доме пострадали мужчина и подросток. Видео с места событий : NewsMir.info 19:15
- В Херсоне в частном доме произошел взрыв : Bigmir)net Новости 19:09
- В Херсоне от мощного взрыва в частном доме пострадали мужчина и подросток. Видео с места событий : NewsOne 19:09
- В Херсоне взрыв разрушил жилой дом и повредил соседний : Херсон Daily 18:49
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