Украинская церковь больше не будет молиться по указанию Москвы, - громкое заявление Порошенко (46)

Vector News 2018.12.18 00:17

Украина не была и никогда не будет канонической территорией русской церкви. Кроме того, в украинской церкви больше не будут молиться по указанию Москвы, а именно Кремль не будет решать, на кого из украинских героев накладывать анафему. Такое заявление украинский президент Петр Порошенко сделал во время выступления в Днепре. Читайте также: Как новосозданную Православную церковь Украины отметил Вселенский патриархат