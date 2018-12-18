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Фокус: Украина

Украинская церковь больше не будет молиться по указанию Москвы, - громкое заявление Порошенко

Украинская церковь больше не будет молиться по указанию Москвы, - громкое заявление Порошенко (46)

Vector News 2018.12.18 00:17
Украина не была и никогда не будет канонической территорией русской церкви. Кроме того, в украинской церкви больше не будут молиться по указанию Москвы, а именно Кремль не будет решать, на кого из украинских героев накладывать анафему. Такое заявление украинский президент Петр Порошенко сделал во время выступления в Днепре. Читайте также: Как новосозданную Православную церковь Украины отметил Вселенский патриархат
МИТРОПОЛИТ, ЕПИФАНИЙ, ЦЕРКОВЬ, СОБОР, ПАТРИАРХАТ, СИНОД, Украина, Киев, Москва, Винница, Россия
2018.12.18 (46)

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