Украинская церковь больше не будет молиться по указанию Москвы, - громкое заявление Порошенко (46)

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- Не может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя, - Епифаний : LB.ua 01:07
- Никаких захватов храмов УПЦ (МП) не будет - митрополит Епифаний : Интерфакс-Україна 01:06
- Митрополит Епифаний: мы готовы забыть прошлое и строить единую православную церковь в Украине : Интерфакс-Україна 01:06
- Православная церковь Украины не будет зависимой ни от Константинополя, ни от государства - митрополит Епифаний : Интерфакс-Україна 01:06
- Марина Порошенко поздравила Епифания с избранием Предстоятелем УПЦ : Укринформ 01:02
- Москва окажет яростное сопротивление переходу священников у Единую церковь - Епифаний : Укринформ 00:47
- Еще один митрополит УПЦ МП поддержал автокефалию : Зеркало недели. Украина 00:47
- Митрополит Епифаний: Не может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя : УкропNews.com 00:45
- Предстоятель ПЦУ не считает, что государство вмешивается в дела церкви : ТСН.ua 00:44
- Пресс-конференция президента Порошенко: нас снова "поимели" : Інформатор.news 00:44
- Епархии митрополитов Симеона и Александра теперь относятся к Вселенскому патриархату : Телеграф.com.ua 00:43
- Президент посетил молебен Епифания в храме ПЦУ Днепра вместе с "авторитетным" бизнесменом : МИР 00:42
- Епифаний намерен перенести празднование Рождества на 25 декабря : МИР 00:42
- Независимость УПЦ: в сеть попало рассекреченное видео с объединительного Собора : Обозреватель 00:40
- Парубий поедет в Стамбул на вручение Томоса : Онлайн-видання Київська газета 00:37
- Австрийский эксперт: Объединение церквей доказывает - Россия Украине не указ ни в политике, ни в религии : Онлайн-видання Київська газета 00:36
- Священники должны идти в люди, привлекать молодежь - Епифаний : Новини онлайн 24 00:39
- Новоизбранный глава УПЦ Епифаний анонсировал первые шаги единой церкви в Украине : NewsOboz 00:39
- Митрополит Епифаний исключил силовой захват храмов УПЦ : LB.ua 00:37
- Реформа церковного календаря: перенесут ли Рождество : ICTV Факти 00:36
- Мы не будем зависимы от Константинополя - Епифаний : ICTV Факти 00:36
- Епифаний назвал единую церковь залогом сохранения Крыма и Донбасса : Главред 00:35
- Обращение Священного Синода Украинской Православной Церкви к архипастырям, пастырям, монашеству и верующим от 17 декабря 2018 года : Бердянская епархия УПЦ 00:35
- Епифаний развеял слухи о зависимости УПЦ от Константинополя : Gazeta.ua 00:35
- Ни один представитель УПЦ МП не принимал участия в соборе ПЦУ. Документ : Страна.ua 00:32
- Как происходил Объединительный собор Украинской православной церкви: появилось видео : Телеканал новин "24" 00:30
- Варфоломей написал Симеону: принял под юрисдикцию Константинополя : Экономика.com.ua 00:28
- Украинская церковь больше не будет молиться по указанию Москвы, - громкое заявление Порошенко : Vector News 00:17
- С какими трудностями столкнется Православная церковь Украины? : Vector News 00:17
- Глава УПЦ рассказал о дальнейших шагах по ее созданию : Укринформ 00:17
- Митрополит Симеон: большинство иерархов Винницкой епархии УПЦ МП не поддерживают Православную церковь Украины : УкропNews.com 00:15
- Митрополит Епифаний: Не может быть и речи о нашей зависимости от Константинополя : UAZMI 00:15
- Епифаний - похититель Рождества : Глобус Одессы 00:15
- Митрополит Епифаний рассказал о судьбе храмов Московского патриархата после получения Томоса : ТСН.ua 00:14
- Санкции против патриотов из УПЦ МП не будут работать, - Епифаний : РБК-Україна 00:11
- Варфоломей не забыл: Выяснилась судьба митрополитов УПЦ МП, которые приняли участие в Соборе : Антикор.com.ua 00:10
- Епифаний: При единой церкви в Украине Крым бы не оккупировали : Новини онлайн 24 00:09
- Священники должны идти в люди, привлекать молодежь - Епифаний : ЛІГАБізнесІнформ 00:08
- Лжепочему лжесоздание лжеединой лжеукраинской лжецеркви лжелегитимно есмь : ДнепрCity.net 00:06
- Захвата храмов Московского патриархата не будет - Епифаний : ICTV Факти 00:06
- Зоря: решение Синода РПЦ - не канонические : Gazeta.ua 00:05
- В МП разразились истерикой из-за Объединительного собора: "Духовная измена" : Вести-UA 23:56
- Отсутствовавший на Соборе митрополит УПЦ МП Софроний записал видеообращение : Вести-UA 23:56
- "Томосом по скрепам" - из соцсетей : Крым.Реалии RFE/RL 23:53