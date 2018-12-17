Ситуация на Донбассе: украинские войска за сутки уничтожили восемь боевиков (2)

ТСН.ua 2018.12.17 07:44

За минувшие сутки, 16 декабря, боевики ОРДЛО 16 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе, в результате чего двое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС. "В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил близ населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении.