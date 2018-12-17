Ситуация на Донбассе: украинские войска за сутки уничтожили восемь боевиков (2)

ТСН.ua 2018.12.17 07:44
За минувшие сутки, 16 декабря, боевики ОРДЛО 16 раз обстреливали украинские
позиции на Донбассе, в результате чего двое бойцов Вооруженных сил Украины
получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям
Объединенных сил близ населенного пункта Крымское, что на Луганском
направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении.
ГРАНАТОМЕТ, КАЛИБР, МИНОМЕТ, ДОНБАСС, АВДЕЕВКА, НОВОТРОИЦКОЕ, Украина
, Крым
, Россия
, Донецк
, Луганск
, Минск