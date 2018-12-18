Генассамблея ООН рассматривает резолюцию по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей (трансляция) (21)

Крым.Реалии RFE/RL 2018.12.17 23:53

Генеральная Ассамблея ООН рассматривает проект резолюции Украины по милитаризации аннексированного Россией Крыма, Черного и Азовского морей. Проект резолюции представляет замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Прямая трансляция идет на сайте ООН. В тексте проекта украинской резолюции есть требование к России вывести своих военных из Крыма и прекратить его оккупацию. Накануне президент Украины Петр Порошенко сообщил, что уже 41 страна