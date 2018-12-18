Генассамблея ООН рассматривает резолюцию по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей (трансляция) (21)

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- Генассамблея ООН призвала Россию освободить украинских моряков и вернуть Крым : Новости Донбасса 01:09
- Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о милитаризации Крыма : Гордон 01:05
- Генассамблея ООН приняла украинский проект резолюции по милитаризации Россией аннексированного Крыма, Черного и Азовского морей : DsNews 01:03
- Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей : Крым.Реалии RFE/RL 00:53
- Генассамблея ООН поддержала резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей : УкропNews.com 00:45
- Генассамблея ООН призвала освободить украинских военнопленных моряков и прекратить аннексию Крыма - резолюция : Сегодня.ua 00:42
- Гройсман в Брюсселе проводит переговоры с Могерини по усилению давления на РФ : Онлайн-видання Київська газета 00:37
- Генассамблея ООН призвала Россию освободить украинских моряков и прекратить аннексию Крыма : Новости Донбасса 00:39
- В ООН рассматривают резолюцию по Крыму и Азову : Bigmir)net Новости 00:39
- Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей : LB.ua 00:37
- Обзор прессы: В МИД Украины опровергли заявление главы МИД РФ о якобы готовящейся провокации : Голос Правди 00:37
- Лавров пригрозил Украине жестким ответом в случае "провокации" на админгранице с Крымом : GuildHall 00:36
- Генассамблея ООН призвала освободить украинских военнопленных моряков и прекратить аннексию Крыма - резолюция : Интерфакс-Україна 00:36
- Россия на Генассамблее ООН заявила, что милитаризацией в Азовском море занимается Украина : Гордон 00:35
- Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о милитаризации Черного и Азовского морей : Гордон 00:35
- Генассамблея ООН поддержала резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей : УНИАН 00:33
- Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую наращивание военного присутствия РФ в Черном и Азовском морях : 112.ua 00:30
- Лавров согласился отдать Японии часть Курил : Newzz.in.ua 00:08
- Начато рассмотрение украинского проекта резолюции по милитаризации Россией Черного и Азовского морей на Генассамблее ООН : DsNews 00:03
- Интресные детали о проходе Керченского пролива рассказал командир буксира : Багнет 00:01
- Генассамблея ООН рассматривает резолюцию по милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей (трансляция) : Крым.Реалии RFE/RL 23:53