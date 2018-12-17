Олимпиакос заинтересован в услугах экс-форварда Шахтера (5)

UA-Футбол 2018.12.17 22:50

Экс-горняк может сыграть против Динамо Форвард "Бенфики" Факундо Феррейра, который в свое время играл за "Шахтер", уже этой зимой может сменить клубную прописку. Как сообщает греческий портал sport 24, в услугах нападающего заинтересован "Олимпиакос", который является соперником киевского "Динамо" в Лиге Европы. По информации источника греки хотят арендовать игрока с правом выкупа, однако "Бенфика" настаивает на полной продаже, причем хочет получить за