Украина на год продлила эмбарго на ввоз российских товаров (60)

Новости Ю 2018.12.18 16:15

Кабинет министров на заседании во вторник продлил до 31 декабря 2019 года включительно действие эмбарго на ряд товаров из Российской Федерации и ввозной пошлины в отношении других российских товаров, введенные в начале 2016 года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины. Соответствующее решение Кабмин принял без обсуждения на заседании во вторник, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".