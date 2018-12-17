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В Киеве проходит акция в поддержку пленных украинских моряков

В Киеве проходит акция в поддержку пленных украинских моряков (7)

Газета День 2018.12.17 21:26
Фото Twitter Александра Жаркова В Киеве на Майдане Независимости собралась акция в поддержку украинских моряков, которые были захвачены ФСБ РФ в Керченском проливе 25 ноября. Об этом сообщает "112 Украина". По подсчетам корреспондента, сейчас на Майдане возле стелы собралось около 50 человек. Присутствующие стоят с табличками, на которых фотографии украинских политзаключенных, незаконно заключенных в Крыму, с именами и подписями "узник Кремля".
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2018.12.18 (7)

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