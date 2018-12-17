В Киеве проходит акция в поддержку пленных украинских моряков (7)

2018.12.18 (7)2018.12.17 (106) →
- Очередной украинский моряк назвал себя военнопленным и отказался свидетельствовать в РФ : ТСН.ua 00:44
- Захваченные ФСБ украинские моряки в суде заявят о статусе военнопленных - Полозов : GuildHall 00:36
- Девятый украинский моряк заявил следователям РФ, что считает себя военнопленным - Полозов : Гордон 00:35
- Украинские моряки получают передачи : Gazeta.ua 00:35
- Заявили под протокол: стало известно, сколько украинских моряков считают себя военнопленными : Факты 00:31
- Еще один украинский моряк объявил себя военнопленным и отказался давать показания : Газета День 00:24
- Украинский моряк Цыбизов назвал себя военнопленным и отказался давать показания : Українська правда 00:11