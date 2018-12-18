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Фокус: Украина

"Лобовая" ДТП под Житомиром: трое погибших, пострадал ребенок (33)

Укринформ 2018.12.18 12:02
Фото Ukrinform В ДТП, которое произошло утром в селе Дворец Житомирского района на автодороге Житомир-Могилев-Подольский с участием двух легковых автомобилей, погибли три человека, а еще трое получили травмы, среди которых и ребенок. О трагическом инциденте сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области. "По предварительной информации, водитель автомобиля "Opel", 38-летний житель Хмельницкой области, не справился с управлением и выехал на полосу
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