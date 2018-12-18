документ Генассамблея ООН поддержала резолюцию по Крыму и военном присутствии РФ в Черном и Азовском морях (59)

Известия в Украине 2018.12.18 08:45

Генассамблея ООН поддержала резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей, которую инициировал Киев в соавторстве с 40 государствами. Как сообщила пресс-служба украинской миссии в ООН, за документ проголосовали 66 стран, против − 19, 72 воздержались. Резолюция призывает Россию вывести вооруженные силы с территории