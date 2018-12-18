Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

документ Генассамблея ООН поддержала резолюцию по Крыму и военном присутствии РФ в Черном и Азовском морях

документ Генассамблея ООН поддержала резолюцию по Крыму и военном присутствии РФ в Черном и Азовском морях (59)

Известия в Украине 2018.12.18 08:45
Генассамблея ООН поддержала резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей, которую инициировал Киев в соавторстве с 40 государствами. Как сообщила пресс-служба украинской миссии в ООН, за документ проголосовали 66 стран, против − 19, 72 воздержались. Резолюция призывает Россию вывести вооруженные силы с территории
МИЛИТАРИЗАЦИЯ, РЕЗОЛЮЦИЯ, КРЫМ, МОРЕ, АССАМБЛЕЯ, ПРОЛИВ, Порошенко, Украина, Россия, Крым, Севастополь, Москва
2018.12.18 (59)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018