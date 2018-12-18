документ Генассамблея ООН поддержала резолюцию по Крыму и военном присутствии РФ в Черном и Азовском морях (59)

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- ООН осудила строительство моста в Крым : Свежая газета 09:35
- Оккупация Крыма является угрозой для Средиземноморья и Ближнего Востока, - МИД Украины : Еспресо TV 09:34
- Крымская резолюция: какие страны поддержали оккупанта - список : Экономика.com.ua 09:29
- Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей : Газета День 09:24
- МИД отреагировал на принятие ГА ООН "крымской" резолюции : Українські національні новини 09:18
- МИД отреагировал на принятие ГА ООН "крымской" резолюции : ПрессОрг24 09:17
- Порошенко отреагировал на резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму : Слово і Діло 09:12
- Опубликован список стран, проголосовавших против резолюции по Крыму и Азову. Фото : NewsOne 09:09
- Ельченко о голосовании в ООН по резолюции о милитаризации Россией Крыма: Украина сознательно подняла планку : Гордон 09:05
- Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму : ГолосUA 09:05
- Генассамблея ООН поддержала резолюцию о милитаризации Крыма и морей : Мариупольские новости 08:57
- документ Генассамблея ООН поддержала резолюцию по Крыму и военном присутствии РФ в Черном и Азовском морях : Известия в Украине 08:45
- Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Россией Крыма и Черного и Азовского морей : Українські Новини 08:45
- Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации РФ Крыма, Черного и Азовского морей : Центр журналистских расследований 08:44
- Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму : Слово і Діло 08:42
- Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую военное присутствие Росси в Черном и Азовском морях : MIGnews.com.ua 08:38
- Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму с призывом вывести войска : Hyser 08:36
- В ООН приняли резолюцию по Крыму : From-UA.com 08:34
- Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма : УП Європейська правда 08:32
- Генассамблея ООН приняла резолюцию о Крыме : Экономика.com.ua 08:28
- Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму и Азовскому морю : Капитал 08:18
- Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма : Vector News 08:17
- Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму и Азову : Власти.нет 08:16
- Генассамблея ООН поддержала проект резолюции по Крыму и Азову : ATR.ua 08:12
- ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма : Gazeta.ua 08:05
- Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Россией Крыма : ForUm 08:04
- Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Россией Крыма: кто голосовал против : Телеканал новин "24" 08:00
- В ООН приняли резолюцию, призывающую РФ вывести войска с Крыма : ТВі 07:49
- Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом прекратить милитаризацию Крыма : Trust.UA 07:48
- Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по растущему российскому присутствию в Азовском и Черном морях : Фокус 07:34
- Генассамблея ООН приняла резолюцию о Крыме : Vector News 07:17
- Порошенко приветствовал принятие резолюции по милитаризации Крыма : Vector News 07:17
- Россия пыталась "мухлевать" при рассмотрении резолюции по Крыму, - Ельченко : DsNews 06:33
- Украина благодарна США и другим странам за поддержку резолюции по милитаризации Крыма : ТСН.ua 06:14
- Порошенко приветствовал принятие резолюции по милитаризации Крыма : Телеканал новин "24" 06:00
- Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей : Українські національні новини 05:48
- Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Черного и Азовского морей : ПрессОрг24 05:47
- Порошенко приветствовал резолюцию ООН по Крыму : Вибори в Україні та світі 05:16
- Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ вывести войска с Крыма : #Буквы 04:18
- Ельченко объяснил, почему резолюцию о милитаризации Крыма принимали двумя третями голосов : ТСН.ua 03:14
- Порошенко приветствовал принятие Генассамблеей резолюции по милитаризации Крыма : РБК-Україна 03:12
- Порошенко приветствовал принятие резолюции по милитаризации Крыма : Новое Время 03:10
- "Мировое сообщество едино в своей позиции": Порошенко приветствовал принятие резолюции по милитаризации Крыма : ТСН.ua 02:43