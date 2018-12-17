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Россия потеряет остальную Украину, если признает "ЛНР" и "ДНР", - глава МИД РФ Лавров (2)

Телеканал новин "24" 2018.12.17 13:00
Россия потеряет остальную Украину, если признает "ЛНР" и "ДНР", - глава МИД РФ Лавров / novorosinform.org Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что признание Россией самопровозглашенных республик "ЛНР" и "ДНР" будет означать для России потерю "всей остальной Украины", а оставлять ее "нацистам" нельзя. Об этом сообщает ТАСС. Известно, что на вопрос журналиста, почему Россия не признает
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2018.12.18 (2)

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