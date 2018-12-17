Россия начала пугать, что Порошенко совершит "новогоднее нападение" на Крым (2)

DsNews 2018.12.17 12:33
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Петр Порошенко якобы
планирует вооруженную провокацию на административной границе с
оккупированным Крымом
Такое заявление он сделал в интервью "Комсомольской правде", информирует
"ДС".
"Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны
верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную
провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом.
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