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Демонстрация поддержки: разведывательный корабль Великобритании вошел в Черное море (56)

Подробности.ua 2018.12.18 10:40
по материалам: Подробности автор: Ирина Евсюкова HMS Echo (H87) В понедельник, 17 декабря, разведывательный корабль британского флота HMS Echo (H87) вошел через пролив Босфор в Черное море. Как пишет у себя в Facebook главред BlackSeaNews Андрей Клименко, это первый военный корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита: продемонстрировать поддержку Британии принципу свободы навигации в регионе.
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2018.12.18 (56)

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