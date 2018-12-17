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В Украине зарегистрировали еще одну смерть от гриппа (7)

Деловой Бердянска 2018.12.17 18:26
В Харькове от гриппа А (Н3N2) умерла 62-летняя женщина.Об этом рассказала директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота. "В течение прошлой недели в Харькове зарегистрирована еще один лабораторно подтвержденный летальный случай от гриппа А (Н3N2): скончалась 62-летняя женщина", - сказала Махота. По ее словам, женщина не была привита против гриппа. Отмечается, что 62-летняя харьковчанка жила вблизи городской поликлиники No
ГРИПП, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, РАЙОН, ОБЛАСТЬ, ИНФЕКЦИЯ, ПОРОГ, Харьков, Украина, Одесса
2018.12.18 (7)

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