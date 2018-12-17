В Украине зарегистрировали еще одну смерть от гриппа (7)

Деловой Бердянска 2018.12.17 18:26

В Харькове от гриппа А (Н3N2) умерла 62-летняя женщина.Об этом рассказала директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота. "В течение прошлой недели в Харькове зарегистрирована еще один лабораторно подтвержденный летальный случай от гриппа А (Н3N2): скончалась 62-летняя женщина", - сказала Махота. По ее словам, женщина не была привита против гриппа. Отмечается, что 62-летняя харьковчанка жила вблизи городской поликлиники No