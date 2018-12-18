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За 11 месяцев 2018 года в мире убито 80 журналистов

За 11 месяцев 2018 года в мире убито 80 журналистов (36)

UAProtection 2018.12.18 08:51
18.12.2018 С января текущего года в мире не менее 80 журналистов были убиты в связи с их профессиональной деятельностью. Об этом говорится в ежегодном докладе о свободе прессы, который правозащитная организация "Репортеры без границ" опубликовала во вторник, 18 декабря. Более половины погибших приходится на пять государств - Афганистан (15 человек), Сирию (11), Мексику (9), Йемен (8) и Индию (6).
ЖУРНАЛИСТ, РЕПОРТЕР, МЕКСИКА, ГОД, СИРИЯ, ГРАНИЦА, Ресса, Афганистан, Сирия, Турция, США, Египет, Иран, Индия, Стамбул, Россия, Украина
2018.12.18 (36)

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