За 11 месяцев 2018 года в мире убито 80 журналистов (36)

2018.12.18 (36)2018.12.17 (3) →
- Убийства журналистов в 2018 году: "Репортеры без границ" назвали количество жертв : Ракурс 11:27
- Репортеры без границ: в мире убили 80 журналистов за 11 месяцев : Vector News 11:17
- Минимум 80 журналистов погибли во всем мире в 2018 году - "Репортеры без границ" : УкропNews.com 11:16
- За 11 месяцев 2018 года в мире убито 80 журналистов : Електронні Вісті 11:15
- "Репортеры без границ" рассказали о числе убитых журналистов : UA.news 11:14
- В 2018 году минимум 80 журналистов погибли из-за своей профессиональной деятельности : ATR.ua 11:12
- В 2018 году в мире погибли 80 журналистов, почти 350 сотрудников СМИ арестованы - Репортеры без границ : Новое Время 11:11
- "Репортеры без границ" назвали рекордное количество погибших журналистов : ДнепрCity.net 11:07
- Минимум 80 журналистов погибли во всем мире в 2018 году - "Репортеры без границ" : Зеркало недели. Украина 10:47
- За 11 месяцев 2018 года в мире убито 80 журналистов - Репортеры без границ : Время Харьков 10:47
- Более 80 "репортёров без границ" были убиты в 2018 году : Источник.info 10:45
- Отчет: в 2018 году погибли 80 журналистов : Телеграф.com.ua 10:43
- За 11 месяцев в мире убили 80 журналистов : Hronika.info 10:40
- В 2018 году в мире погибли более 100 журналистов : Robinzon.tv 10:40
- Минимум 80 журналистов погибли в мире из-за профессиональной деятельности за 11 месяцев 2018 года - отчет : Интерфакс-Україна 10:36
- "Репортеры без границ" назвали рекордное количество погибших журналистов : Хвиля 10:36
- В 2018 году в мире погибли 80 журналистов : Капитал 10:18
- Минимум 80 журналистов погибли в 2018 году - "Репортеры без границ" : Vector News 10:17
- Опасная профессия: за 2018 убито не менее 80 журналистов : 7 днів Ужгородськi 10:06
- За год преступные группировки убили 12 журналистов по всему миру - "Репортеры без границ" : Громадське телебачення 10:06
- В 2018 году убиты 80 журналистов - "Репортеры без границ" : Еспресо TV 10:04
- Большинство убитых журналистов в 2018 году погибли из-за своей профессиональной деятельности : Фокус 10:04
- По меньшей мере 80 журналистов погибли в 2018 году - "Репортеры без границ" : УНИАН 10:02
- Репортеры без границ: С начала года погибло 80 журналистов : Kherson.life 09:50
- По меньшей мере 80 журналистов погибли в 2018 году в мире : Центр журналистских расследований 09:44
- Минимум 80 журналистов погибли в 2018 году - "Репортеры без границ" : Українська правда 09:40
- Репортеры без границ: С начала года погибло 80 журналистов : Bigmir)net Новости 09:39
- Репортеры без границ: С начала года погибло 80 журналистов : DailyUA 09:23
- По меньшей мере 80 журналистов убили в 2018 из-за профессиональной деятельности : Українські Новини 09:15
- Почему власти Беларуси давят на журналистов-фрилансеров : UAProtection 08:51
- За 11 месяцев 2018 года в мире убито 80 журналистов : UAProtection 08:51
- За 11 месяцев 2018 года в мире убито 80 журналистов : Дело.ua 08:32
- Репортеры без границ: в мире убили 80 журналистов за 11 месяцев : ЛІГАБізнесІнформ 08:08
- За 11 месяцев 2018 года в мире убито 80 журналистов : FaceNews 07:31
- В 2018 году на Земле погибли более 100 журналистов : Главком 00:05