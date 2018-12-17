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Фокус: Украина

Полиция задержала одного из заказчиков убийства участника боевых действий "Сармата" (1)

Громадське телебачення 2018.12.17 13:06
17 декабря, 2018 Полиция задержала одного из заказчиков убийства в Бердянске участника боевых действий, активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. Жителя Днепра задержали, когда тот прибыл в аэропорт "Харьков" и хотел вылететь из Украины. 15 сентября полиция объявила, что задержала подозреваемого в заказе и организации убийства участника боевых действий "Сармата".
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2018.12.18 (1)

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