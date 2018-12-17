Во Львове сносят 30-метровую стелу Монумента славы (1)

Bigmir)net Новости 2018.12.17 16:09
Ансамбль мемориала, кроме стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами
воинов и аллегорических фигур советского воина и Родины-матери.
Демонтаж стелы обойдется городскому бюджету 295,8 тысяч гривен zaxid.net
Во Львове начинают работы по сносу 30-метровой аварийной стелы, которая
является частью Монумента славы на улице Стрыйской.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Демонтаж стелы обойдется городскому бюджету 295,8 тысяч гривен.
СЛАВА, ЛЬВОВ, СТЕЛА, МОНУМЕНТ, ДЕМОНТАЖ, ТЕРРОР, Москаленко
, Дутка
, Альтера
, Львов
, Донецк
, Украина