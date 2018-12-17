Во Львове сносят 30-метровую стелу Монумента славы (1)

Bigmir)net Новости 2018.12.17 16:09

Ансамбль мемориала, кроме стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и Родины-матери. Демонтаж стелы обойдется городскому бюджету 295,8 тысяч гривен zaxid.net Во Львове начинают работы по сносу 30-метровой аварийной стелы, которая является частью Монумента славы на улице Стрыйской. Об этом сообщает Zaxid.net. Демонтаж стелы обойдется городскому бюджету 295,8 тысяч гривен.