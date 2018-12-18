Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Шумахер пошел на поправку и уже встает из постели - СМИ (7)

ICTV Факти 2018.12.17 22:06
В СМИ появилась информация, что семикратный чемпион мира Формулы-1 Михаэль Шумахер пошел на поправку и уже встает с постели. Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, а его система жизнеобеспечения не зависит от аппарата искусственного дыхания, пишет Daily Mail. Спортсмен проходит серьезный курс лечения, который обходится в $60 тыс. каждую неделю. Читайте: Опубликовано последнее интервью Михаэля Шумахера перед трагедией
ШУМАХЕР, ГОНЩИК, ПОСТЕЛЬ, АЛЬПЫ, ПРИСТРОЙКА, ЛЫЖА, Германия, Швейцария, Женева, Франция
2018.12.18 (7)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018