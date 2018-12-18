Шумахер пошел на поправку и уже встает из постели - СМИ (7)

2018.12.18 (7)2018.12.17 (33) →
- Шумахер больше не прикован к постели, - The Daily Mail : В Кулаке 07:59
- Шумахер демонстрирует прогресс в восстановлении: новые подробности о состоянии легендарного гонщика : NewsMir.info 07:14
- Шумахер демонстрирует прогресс в восстановлении: новые подробности о состоянии легендарного гонщика : Politeka 02:10
- Знаменитый немецкий гонщик Михаэль Шумахер, который в 2013 году получил серьезную черепно-мозговую травму, больше не прикован к постели и ему не требуется искусственная вентиляция легких, сообщает Daily Mail. По информации издания, бывший пилот... : P-kontrol.in.ua 01:24
- Шумахер больше не прикован к постели, - The Daily Mail : FinOboz 00:33
- Знаменитый немецкий гонщик Михаэль Шумахер, который в 2013 году получил серьезную черепно-мозговую травму, больше не прикован к постели и ему не требуется искусственная вентиляция легких, сообщает Daily Mail. По информации издания, бывший пилот... : Politica.com.ua 00:21
- Шумахер больше не прикован к постели, - The Daily Mail : ДнепрCity.net 00:07