Шумахер пошел на поправку и уже встает из постели - СМИ (7)

ICTV Факти 2018.12.17 22:06

В СМИ появилась информация, что семикратный чемпион мира Формулы-1 Михаэль Шумахер пошел на поправку и уже встает с постели. Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, а его система жизнеобеспечения не зависит от аппарата искусственного дыхания, пишет Daily Mail. Спортсмен проходит серьезный курс лечения, который обходится в $60 тыс. каждую неделю. Читайте: Опубликовано последнее интервью Михаэля Шумахера перед трагедией