Реформы без которых нам не жить: забудьте о слонах и львах в цирке (10)

2018.12.18 (10)2018.12.17 (36) →
- Минприроды инициирует запрет на использование диких животных в цирках : Факты 09:31
- В Украине могут запретить использование диких животных в цирках : Капитал 09:18
- В Украине собираются запретить выступления диких животных в цирках : NewsOboz 09:09
- В Украине хотят запретить использование диких животных в цирках : Аргументы и Факты Украина 09:08
- В Украине собираются запретить диких животных в цирках : Телеграф.com.ua 08:43
- Минприроды инициирует запрет на диких животных в цирках : Главное 08:35
- Минприроды инициирует запрет на диких животных в цирках : Диванная Сотня 08:33
- В украинских цирках запретят показывать диких животных : UA.news 07:44
- В Украине могут запретить диких животных в цирках : Укринформ 06:47
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