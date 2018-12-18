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Реформы без которых нам не жить: забудьте о слонах и львах в цирке

Реформы без которых нам не жить: забудьте о слонах и львах в цирке (10)

Днепр Вечерний 2018.12.18 00:27
Минприроды инициирует запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия. Как министр экологии считаю неприемлемым такое использование животных и выступаю против популяризации в обществе жестокого обращения с ними", - написал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак на странице в Фейсбуке. Как написал министр-реформатор, эти нормы содержатся в проекте закона,
ЦИРК, ЖИВОТНОЕ, ЭКОЛОГИЯ, ОСТАП, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ, ЗАПРЕТ, Нищуком, Украина
2018.12.18 (10)

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