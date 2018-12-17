Бред сивого мерина - Турчинов дал ответ Лаврову (1)

Вести.ua 2018.12.17 21:16
Сайт Vesti17 декабря 2018, 21:05
Александр Турчинов ответил на угрозы Сергея Лаврова. Об этом секретарь
Совета национальной безопасности и обороны Украины написал в своем Facebook.
Турчинов назвал очередным бредом высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова,
который заявил, что в конце месяца Украина "планирует вооруженную
провокацию" на админгранице с временно оккупированным Крымом, и тут же
пригрозил президенту Петру Порошенко ответом Москвы на это.
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