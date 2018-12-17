Вашингтон обещает поставить новые партии оружия на Украину (1)

Народный Корреспондент 2018.12.17 18:10
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17 декабря спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил,
что США в ближайшие два месяца объявят о начале новых поставок оружия
Украине.
Об этом Волкер заявил 17 декабря во время брифинга для журналистов.
"У нас есть возможность продать дополнительное [военное] оборудование.
Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев
о первых траншах", - заявил он.
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