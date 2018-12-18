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Фокус: Украина

В центре Одессы на глазах у детей подрались два Деда Мороза (видео) (14)

УНИАН 2018.12.18 05:47
Один из Дедов Морозов пожаловался в департамент муниципальной безопасности на неадекватного коллегу. На глазах у зрителей завязалась драка, один из Дедов Морозов даже сбросил костюмированную костюм / скриншот На улице Дерибасовской в центре Одессе на глазах у детей подрались два Деда мороза. Один из них даже сбросил костюмированный костюм, чтобы комфортнее было давать пинков другому, говорится в сюжете ТСН.
МОРОЗ, ДЕД, ОДЕССА, ЕЛКА, ТИМУР, МУСТАФА, Одесса
2018.12.18 (14)

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