"Серийного" браконьера посадят в тюрьму и заставят ежемесячно пересматривать мультфильм "Бэмби" (28)

RUpor.info 2018.12.18 09:42

Такое решение вынес суд 29-летнего Дэвида Берри-младшего к году тюремного заключения за браконьерство приговорил окружной суд Лоренса, что в штате Миссури, США. Дополнительно ему дали ещё 120 дней в соседнем округе за нарушение условий уже имеющегося условного наказания. Об этом сообщает Департамент Миссури, пишет ukranews.com Судья постановил, что осужденный обязан в течение всего срока ежемесячно