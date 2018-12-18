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"Серийного" браконьера посадят в тюрьму и заставят ежемесячно пересматривать мультфильм "Бэмби" (28)

RUpor.info 2018.12.18 09:42
Такое решение вынес суд 29-летнего Дэвида Берри-младшего к году тюремного заключения за браконьерство приговорил окружной суд Лоренса, что в штате Миссури, США. Дополнительно ему дали ещё 120 дней в соседнем округе за нарушение условий уже имеющегося условного наказания. Об этом сообщает Департамент Миссури, пишет ukranews.com Судья постановил, что осужденный обязан в течение всего срока ежемесячно
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2018.12.18 (28)

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